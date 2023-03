Após muitas discussões e polêmicas, obras da Alameda Poços começam hoje

Poços de Caldas, MG – As obras da Alameda Poços em Poços de Caldas começam hoje, após discussões e polêmicas. O espaço contará com seis novos módulos, cada um com duas lanchonetes de 45 m2 de área construída, além de área externa com mesas e cadeiras e banheiros. Também será construída uma nova bilheteria para o bondinho.

O projeto prevê ainda um novo projeto paisagístico e iluminação, bem como a instalação de redes de esgoto para atender às normas sanitárias vigentes. Uma audiência pública foi realizada na Câmara Municipal para discutir o assunto. Os atuais comerciantes do local defenderam a manutenção de suas atividades mesmo após a reforma, mas nenhum representante do Executivo esteve presente. A prefeitura propôs oferecer outros espaços públicos regulares aos comerciantes por meio da permissão precária, temporária, como uma solução para que possam se readequar e manter a atividade lucrativa até que estejam preparados para participar da licitação pública. Se vencerem a licitação, poderão voltar a ocupar o espaço na praça.