A empresa Suzantur divulgou as previsões de início de operações por meio de arrendamento judicial de mais linhas que eram autorizadas ao Grupo Itapemirim (foto) que teve a falência decretada em 21 de setembro de 2022. Há operações como para Nanuque, Campina Grande e Aracaju. Serão as primeiras operações relativas à Itapemirim; algumas linhas referentes à Kaissara já estão em operação. O empresário Claudinei Brogliato ressalta que a retomada das linhas faz parte do plano da Suzantur de colocar mais rápido possível a Itapemirim e Kaissara para voltar integralmente os serviços. (Em Tempo – Nanuque)

Juiz de Fora

Minas Gerais recebeu, na terça-feira, 14, as primeiras doses para a vacinação contra a varíola dos macacos (monkeypox). Ao todo, a primeira remessa enviada pelo Ministério da Saúde conta com 1.101 doses do imunizante. A aplicação será direcionada a adultos de 18 anos ou mais, considerados de alto risco para infecção por varíola ou pelo próprio monkeypox. A princípio, não há quantitativo previsto do imunizante para Juiz de Fora, de acordo com o que foi apurado pela Secretaria de Saúde da Prefeitura junto à Superintendência Regional de Saúde. Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a Unidade Regional de Saúde de Juiz de Fora, com 37 cidades da área de abrangência, irá receber 64 doses da primeira remessa da vacina. (Jornal Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Mariana

A Prefeitura de Mariana informou que o município tem 105 casos confirmados de dengue. O número é alto e chama atenção para os perigos da doença, que pode levar à morte. Diante desse cenário, o poder público do município vem realizando diversas ações de combate ao aedes aegypti, mosquito transmissor da doença. O município também informou que o bairro Santo Antônio, conhecido como Prainha, tem o maior número de casos da doença. Dessa forma, a Prefeitura de Mariana, por meio da secretaria municipal de saúde, realizou um bloqueio químico dentro de todas as residências do bairro. Durante a aplicação, todos os moradores devem se retirar por pelo menos 30 minutos das residências. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

Caeté

Depois de retirar do altar a imagem de Nosso Senhor dos Passos, do século 18, o grupo vai despi-la e dar um banho de cachaça em toda a escultura de cedro. A medida, conforme reza a tradição, é para evitar que a madeira se deteriore ao longo dos anos ou seja alvo dos cupins. Governo lança ação Minas Santa e a política de preservação de bens culturais. O governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), quer incluir organizar e estruturar os roteiros de fé no Estado para melhor promovê-los e possibilitar a capacitação de mão-de-obra e nele vai ser incluído o rito de Caeté. (Jornal Opinião – Caeté)

Sabará

O Bloco Truck do Desejo, que desfilou na terça-feira de carnaval, está fazendo uma vaquinha on-line para quitar as dívidas da folia. Segundo a organização, o financiamento coletivo é o mesmo desde janeiro, porém, a meta e o objetivo são diferentes: R$ 20 mil pagar os boletos e colaboradores restantes. A produtora Lygia Santos explica que, inicialmente, a ideia era conseguir R$30 mil ou R$ 50 mil. “A primeira meta era R$30 mil e a segunda de R$ 50 mil, mas em fevereiro tivemos a confirmação de um patrocínio e edital da PBH, entretanto, mesmo com essa verba, faltou muito dinheiro, porque está tudo bem caro. São três anos de inflação e, além dos preços, quisemos dar uma remuneração melhor para as pessoas que trabalham conosco, parceiros e prestadores de serviço”, explica. (Jornal Sabará Notícias – Sabará)

Ouro Preto

Após candidatos questionarem as aplicações das provas do primeiro final de semana do Concurso Público da Prefeitura de Ouro Preto, realizadas no último final de semana, entre os dias 11 e 12 de março, o executivo municipal divulgou um comunicado, informando que não houve irregularidades. O principal ponto do comunicado é a respeito dos candidatos que não conseguiram realizar o exame por não terem comparecido aos locais das provas nos horários previamente determinados. De acordo com o edital nº 01/22, no item 9.1.7, os candidatos deveriam comparecer aos locais das provas 60 (sessenta) minutos antes do horário do seu início. (O Liberal – Ouro Preto)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

