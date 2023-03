Atleta da Associação Atlética Caldense vence prova de Triathlon em Ilha Grande-RJ

Poços de Caldas, MG – Nos últimos dias 10 e 11 de março ocorreram as primeiras etapas do circuito XTerra Brasil 2023. As provas aconteceram em Ilha Grande-RJ. O atleta da Caldense, Luiz Felipe, obteve ótimo desempenho, conquistou o 1º lugar no 5 km Night Trail Run e o 2º lugar geral no Triathlon (750 m de natação, 20 km de MTB e 5 km de Trail Run).

O XTerra Brasil é um evento que traz competições off-road desafiando os atletas em provas multidesportivas, sempre com modalidades derivadas do cross Triathlon, ou seja, corridas de três esportes que incluem natação, mountain bike e corrida em trilha.

“A etapa de Ilha Grande é uma das etapas em que a prova é Sprint, ou seja, um percurso reduzido, e isso não me favorece tanto. Mas deu tudo certo, pois na natação a água estava em uma temperatura agradável, sem correnteza forte e por isso consegui me posicionar bem no pelotão”, comentou Luiz Felipe.

“A bike me favoreceu totalmente, sendo um percurso que subia 8 km contínuos, descia e retornava pelo mesmo caminho. Nesse trecho consegui buscar colocações e já entrar entre os três primeiros da prova. Na corrida, que é o meu ponto chave, tive um desempenho progressivo e forte. Logo nos primeiros 2 km já assumi a 2ª colocação e consegui segurar até a chegada”, completou Luiz Felipe.

Luiz Felipe, que possui experiências nas modalidades do torneio, já tem suas participações marcadas nos próximos eventos do circuito brasileiro do XTerra. No mês de maio o circuito passará por Ilha Bela e durante o mês de junho ocorrerão os festivais XTerra Amazônia, no norte do país, e o XTerra Bonito, no Mato Grosso do Sul.

Renan Muniz / Caldense