Equipes Sub-17 e Sub-19 de vôlei da Caldense disputaram o Torneio Início

Poços de Caldas, MG – No último final de semana, as atletas do Sub-17 e Sub-19 de vôlei da Caldense fizeram suas estreias disputando o Torneio Início, que ocorreu em Valinhos-SP, e tiveram a oportunidade de se entrosar, além de conhecer adversárias que irão encarar ao longo do ano nas demais competições

A equipe Sub-17 jogou no sábado contra as atletas do time de São João Integrado, de São João da Boa Vista, e a partida terminou 2 a 0 a favor do time paulista. No domingo foi a vez do Sub-19 fazer seu primeiro jogo e conquistar a vitória por 2 a 0 em cima do AJR-SP, avançando para enfrentar a Fundesport. Contra a equipe de Araraquara o jogo terminou 2 a 0 para o time araraquarense.

“Tendo em vista o objetivo central do Torneio Início, que é a adaptação e conhecimento das atletas para o começo da temporada, tanto a equipe Sub-17 como a Sub-19 demonstraram ótimos desempenhos”, declarou o técnico Thomaz Fonseca.

A equipe Sub-19 de vôlei da Caldense possui o incentivo municipal que atende a categoria com o projeto Team Vôlei, apoiado pela Unimed Poços de Caldas, pela Prefeitura de Poços de Caldas e pela Secretaria Municipal de Esporte.

Os próximos compromissos do vôlei da Veterana serão das categorias Sub-13, Sub-14 e Sub-15, que irão encarar as equipes de Santa Rita de Caldas-MG no próximo sábado (25), na sede social da Caldense.

Renan Muniz/Caldense