Time Master da Caldense aplica goleada e vence a equipe de Mogi Mirim

Poços de Caldas, MG – Na manhã do último sábado (18), no CT Ninho dos Periquitos, a equipe Master de futebol da Caldense encarou o Master de Mogi Mirim e conquistou uma vitória convincente, vencendo por 4×0 a equipe paulista.

A partida foi dividida em três tempos de 30 minutos no total e iniciou de forma bastante disputada, onde ambas as equipes não construíram muitas chances de ataque. Em uma das poucas oportunidades criadas ao longo do primeiro tempo, a Veterana foi eficiente e conseguiu abrir o marcador e dar início àquilo que seria um elástico placar a favor do time poços-caldense.

O forte calor que fazia no Ninho dos Periquitos durante o confronto não foi capaz de diminuir o desempenho da Veterana no restante da partida. O time ampliou o placar marcando mais três gols até o apito final. Os gols foram anotados por Tiago Granato, Juninho, Claudinho e Carlinhos. O próximo compromisso do Master de futebol da Caldense será em Poços de Caldas contra o Master da cidade de Heliodora-MG, no dia 01 de abril, com local ainda indefinido para a partida.

Renan Muniz

A.A.Caldense