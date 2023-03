Apresentação do “Turismo em Cena” acontece neste sábado

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Turismo, realiza neste sábado(25), mais uma apresentação do “Turismo em Cena”. O projeto é um convite a moradores e turistas para um passeio pela história de Poços de Caldas, por meio de apresentações cênicas com atores caracterizados que conduzem o público aos pontos de interesse do núcleo turístico da área central da cidade, de forma divertida e lúdica.

O projeto procura valorizar o patrimônio histórico e cultural de Poços de Caldas e oferecer uma atração diferenciada aos turistas e moradores da cidade. Realizado nos anos de 2018 e 2019, durante as férias de julho, período de intensa visitação na cidade, a iniciativa foi ampliada em 2023, acontecendo durante todo o ano.

A partir das 10 horas da manhã, todos são convidados a partirem no Museu Histórico e Geográfico em um passeio a pé pelas ruas de Poços de Caldas, na companhia de personagens icônicos que fizeram parte da história da cidade. Suas Majestades Imperiais Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina, Barão do Campo Místico, Coronel Agostinho Junqueira, entre outros, ganham vida nas interpretações de atores locais caracterizados e desfilam pelo rico patrimônio arquitetônico e natural da estância.

O passeio é gratuito e leva o nome “Caminho Ares, Águas e Lugares” realizado pela Companhia Teatral: Monteiros e Lobatos, que mostra a história em que Poços de Caldas, se desenvolveu devido às águas termais aqui existentes e foi no final da década de 1920 e começo da década de 1930 que a cidade passou por grandes obras de urbanização e saneamento, com foco principal na transformação do local em estância hidromineral de referência para receber os chamados “curistas”. O símbolo maior deste período é o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Parque José Affonso Junqueira.

O público será recepcionado pelo Coronel Agostinho e sua esposa, Dona Isaura, no Museu, antiga residência do casal. De lá, partirão para os demais locais e se encontrarão com outros personagens pelo caminho. Com muita diversão, cerca de 20 atores vão envolver e divertir o público na história que estará sendo contada.

Atrativos/Locais de interesse: Museu Histórico e Geográfico, Espaço Cultural da Urca, Parque José Affonso Junqueira, fachada do Palace Casino, Praça Dr. Pedro Sanches, Thermas Antonio Carlos, Calendário Floral e Fonte Pedro Botelho.

SERVIÇO

25 de março – sábado

Caminho Ares, Águas e Lugares

Local: Saída no Museu Histórico e Geográfico

Horário de saída: 10h

Apresentação: Histórias, causos e lendas sulfurosas

Elenco: Clisthenis Betti (Historiador e ator), Luciano Pedrilio, Wellington Rafael, Elvis Lago, Jacque Ferrari, Lucia Betti, Deborah Soares, Gildo Bernardes, Vinicius Betti, Lizzy Cantagessi