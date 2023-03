Caldense apenas empata e fica em situação muito complicada na luta contra o rebaixamento

Poços de Caldas, MG – Na noite desta quarta-feira, a Caldense enfrentou o Patrocinense em mais uma partida decisiva pela repescagem do Campeonato Mineiro. Apesar de ter aberto o placar com Mayco Félix aos 14 minutos do segundo tempo, a equipe de Poços de Caldas não conseguiu segurar o resultado e sofreu o empate aos 18 minutos após uma falha do goleiro. Léo Santos aproveitou a oportunidade e mandou a bola para o fundo das redes.

Com esse resultado, a Caldense fica em situação delicada na competição, com apenas um ponto em dois jogos. Enquanto isso, o Patrocinense soma quatro pontos e o Democrata de Sete Lagoas tem três, colocando essas equipes em vantagem na luta contra o rebaixamento.

A Caldense agora terá que se concentrar para o próximo jogo, que será novamente contra o Patrocinense, mas desta vez em Patrocínio, no próximo final de semana. Será uma oportunidade importante para a equipe mostrar sua determinação e buscar a vitória necessária para se manter na competição.

Publico 1027

Renda R$ 8.780,00