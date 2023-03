Ipatinga – Hospital

O Corpo Clínico Médico do Hospital Márcio Cunha (foto), de Ipatinga, está comunicando à população do Vale do Aço e região que os médicos da instituição, reunidos em Assembleia Geral, decidiram por unanimidade entre os presentes, que farão uma “Paralisação De Advertência” na sexta-feira, 24, com a suspensão de consultas, exames e cirurgias eletivas. A categoria afirma que nos últimos anos, o hospital tem praticado uma política de remuneração médica sem recomposição sequer das perdas inflacionárias e é a menor que nos outros hospitais da região. (Portal da Cidade – Ipatinga)

Sete Lagoas

No dia 26 de maio, Sete Lagoas será sede da 5ª edição do Fórum Estadual das Mulheres Empreendedoras – Feme, que tem como anfitriões o grupo Helenas, junto a ACI Sete Lagoas e Federaminas Mulher. Este é um dos principais eventos de empreendedorismo feminino de Minas Gerais. A conquista se deu por votação durante a 4ª edição do evento, realizado em Pouso Alegre, em julho de 2022, que contou com a participação de várias mulheres do Grupo Helenas. O Feme 2023 promete movimentar a economia de Sete Lagoas, gerando negócios e troca de conhecimento. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

São Sebastião do Paraíso

A Fetec Agro (Feira Tecnológica do Agronegócio da Região de Paraíso), marcada para acontecer entre os dias 10 e 12 de maio no Parque de Exposições João Bernardes Pinto Sobrinho, a Expar, está na fase final de comercialização dos espaços para expositores e de definição da programação técnica de palestras, seminários e mostras que estarão disponíveis no evento. A feira é promovida pela Acissp (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de São Sebastião do Paraíso) tem por objetivo promover um ambiente favorável para negócios agropecuários. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Muzambinho

Na última semana, associados e comunidade de Monte Santo de Minas, Itamogi, São Sebastião do Paraíso e Passos participaram da rodada de assembleias presenciais realizada pela Sicredi das Culturas RS/MG na região. Durante os encontros, são apresentados os resultados de 2022 da cooperativa e definidos os rumos do negócio para 2023. Além disso, são oportunidades para que os associados coloquem em prática o papel de donos, exercendo por meio do voto a sua participação nas definições pautadas para este ciclo assemblear. (Jornal A Folha Regional – Muzambinho)

Conselheiro Lafaiete

Para desenvolver profissionais e acelerar a inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) dentro de suas plantas, a Gerdau abriu 30 vagas para o Programa Pertencer no município de Ouro Branco. As vagas são para as áreas industriais de manutenção e produção e são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD’s). As inscrições já estão abertas e vão até essa sexta-feira, 24. Os interessados devem ter disponibilidade para residir em Conselheiro Lafaiete, Congonhas ou Ouro Branco, cidades contempladas pelo transporte da empresa. Necessário também ter acima de 18 anos, com ensino médio completo ou em andamento. (Jornal Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

São Lourenço

A nova novela das 18h da Rede Globo traz cenários já conhecidos e amados por muitos moradores e turistas. Amor Perfeito traz uma trama inspirada no clássico Marcelino Pão e Vinho e aborda várias formas do amor. A novela traz entre os cenários como o Parque das Águas de Caxambu, a Estação de São Lourenço e a cachoeira do Juju e a Toca do Urubu, em Baependi, foram alguns dos cenários belíssimos registrados na região. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Teófilo Otoni

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Teófilo Otoni sediou o 17º Encontro Regional da Associação Mineira de Rádio e Televisão (Amirt), que proporcionou capacitação aos radiodifusores da região com palestras e workshops, com temas como comercialização, atualidades da radiodifusão, marketing digital e workshops com técnicas para aprimorar seus conhecimentos em locução. O evento contou com apoio da CDL de Teófilo Otoni e outros parceiros. O congresso ainda promoveu uma feira com os principais fornecedores de equipamentos de rádio e TV do país. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br