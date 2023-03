Mauro Tramonte é reeleito para liderar Comissão de Turismo e Gastronomia

Poços de Caldas, MG – Na tarde da última quinta-feira (16), os deputados Mauro Tramonte e Bosco foram eleitos como presidente e vice, respectivamente, da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Na mesma reunião, ficou acordado que a comissão se reunirá semanalmente às quintas-feiras, às 16 horas.

Com essa eleição, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) define os comandos das quatro comissões extraordinárias criadas nesta legislatura. Além disso, 22 comissões permanentes também já elegeram presidente e vice.

A Comissão de Turismo e Gastronomia, que já foi presidida por Tramonte na legislatura passada, tem como foco a valorização desses setores tão importantes para o desenvolvimento de Minas Gerais. O parlamentar agradeceu o apoio das entidades envolvidas, destacando a importância de abordar as interseções com outras áreas.

Ele ressaltou a necessidade de oferecer segurança, boas estradas e infraestrutura de saúde para os turistas que visitam o estado. Com o objetivo de contribuir para a retomada da economia estadual, a comissão trabalhará para que esses setores se recuperem plenamente dos efeitos da pandemia.

Tramonte comemora a recondução como membro e presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia e agradece o apoio das entidades envolvidas. Ele espera continuar contando com esse apoio para que a comissão possa enriquecer ainda mais seu trabalho em prol desses setores fundamentais para o desenvolvimento de Minas Gerais.