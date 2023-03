Reunião técnica da Olimtra discute regras, ações e novas modalidades

Poços de Caldas, MG – Aconteceu nesta quarta-feira (22) a primeira reunião da 42ª Olimpíada dos Trabalhadores de Poços de Caldas (Olimtra), com representantes de empresas locais e da Prefeitura. O encontro foi realizado na Secretaria Municipal de Esportes. Durante a reunião, foi realizada a revisão do regulamento e distribuição de fichas de inscrição. As próximas etapas são a efetivação da inscrição, realização do congresso técnico, definição da tabela de jogos e abertura do evento.

Duas novidades foram debatidas na reunião: uma parceria com a Hemominas para doação de sangue e a arrecadação de alimentos para entidades assistenciais da cidade. A Olimtra começa tradicionalmente no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, no estádio municipal Ronaldo Junqueira, com desfile de delegações e as primeiras competições. As provas e jogos acontecem ao longo de todo o mês em vários locais de Poços e devem reunir centenas de trabalhadores que praticam esporte, representando as empresas.

Entre as modalidades esportivas que vão agitar o mês do trabalhador estão basquete, corrida rústica, vôlei, vôlei de areia, xadrez, futebol, natação, atletismo, handebol e peteca. A última edição do evento esportivo teve novidades, como a realização de atividades paralímpicas de forma integrada. As empresas que desejarem participar da Olimtra podem entrar em contato pelo telefone 3697-2081.

Em entrevista, o Secretário Municipal de Esportes, Fernando Henrique dos Santos, Pelezinho, afirmou que a expectativa é de que mais de trinta empresas participem do evento deste ano. Ele destacou a importância da Olimtra para a cidade, que contempla os trabalhadores e promove a prática esportiva. Além das modalidades já conhecidas, a competição terá algumas novidades, como a modalidade de beach tennis, que vem crescendo no Brasil e em Poços de Caldas. A organização ainda está definindo o modelo que será adotado para as competições e as modalidades que farão parte do evento. “Na verdade, a maior competição esportiva que temos é a Olimtra e este ano estamos voltando novamente ccom forma total pois é a primeira vez que realmente estou participando com tudo liberado e as pessoas podendo praticar seus esportes novamente”, disse Pelezinho destacando que no ano passo o evento acotneceu, po´rme, com muitas restrições devido a pandemia. “Portanto, é mais um motivo de muita alegria para nós, e pode ter certeza de que esta é uma competição que veio para ficar, com muita alegria e participação, sempre com novidades”, disse o secretário. “Além disso, vamos noticiar que estamos voltando com os melhores do ano, no dia 28 de abril com a realização da festa dos melhores do ano. Já vamos contemplar as três empresas que foram campeãs no ano passado, em cada categoria. A partir deste ano, todas as competições já terão escolhido os melhores para serem representados no troféu Antônio Carlos Pereira”, finalizou Pelezinho.

TEXTO E FOTOS – PAULO VITOR DE CAMPOS / MANTIQUEIRA