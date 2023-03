Três jogos movimentam a rodada da Copa de Futebol Society Geraldo Loló

Poços de Caldas, MG – O parque municipal recebeu na noite desta quinta-feira mais uma rodada da Copa de Futebol Society Geraldo Loló. Na primeira partida o Tigres bateu a Arena Primeiro Passo por 2×1. No segundo jogo a escolinha Bate Bola venceu o Ousacs Ousadia por 4×1 no terceiro jogo a Coopoços marcou 3×0 na Banda da Lata. A competição segue na próxima segunda-feira com os seguintes jogos: Ousacs Alegria x Sest/Senat, Sesc x Coopoços e Barcelona x Aphas.

A Copa Loló tem como objetivo promover o futebol society dentro da cidade de Poços de Caldas junto aos jovens talentos. Além da propagação da modalidade, o evento busca homenagear, além de outras figuras relevantes, o Sr. Geraldo Flora Muniz, conhecido como Loló. Loló é um dos professores que mais tem participação na fomentação esportiva dentro da cidade. A competição recebeu seu nome como forma de valorizar seus trabalhos dedicados ao esporte ao longo dos anos.

A competição é formada por quatro grupos de quatro times que se enfrentam dentro das próprias chaves. As duas melhores equipes de cada grupo se classificam e avançam para a fase eliminatória do campeonato.

A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e conta com arbitragem da empresa Daré Eventos Esportivos sob comando o professor José Carlos Daré.

Na foto acima lance da partida entre Bate Bola e Ousacs Ousadia.