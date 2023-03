Renato Gallego faz treinamento de elite com os atletas do squash na Caldense

Poços de Caldas, MG – No último sábado (25) a Caldense recebeu o Coach Internacional Renato Gallego, que comandou uma clínica de squash para os associados na sede do clube. O profissional realizou atividades focadas na parte tática e física dos praticantes da modalidade, desenvolvendo suas performances dentro e fora de quadra.

“Eu acho bacana a oportunidade de compartilhar conhecimento com o corpo técnico que trabalha dentro da Caldense junto com os profissionais que vêm de fora. A gente troca bastante ideia sobre os treinamentos e vamos direcionando as práticas, e dessa forma vamos experimentando novos métodos e novas técnicas dentro do esporte”, relatou Gallego.

“Isso é bom porque a gente consegue ter essa visão mais macro em cima das modalidades. Esse é um ótimo investimento pois foca na capacitação e na motivação dos alunos e também dos professores”, disse o profissional, destacando a importância da realização de clínicas esportivas e capacitações dentro do clube.

Questionado sobre a maior dificuldade dos atletas durante a prática do squash, Renato falou sobre o foco geral dos jogadores em relação aos treinamentos. “Acredito que a maior dificuldade está no entendimento tático do jogo, mas acho que isso é dentro de todas as modalidades. A nossa cultura não costuma trabalhar tanto a parte tática e foca muito na parte técnica das execuções. A gente tenta dar uma visão mais ampla em cima da estratégia que é aplicada em cada jogo.”

O squash possui uma série de benefícios como o fortalecimento muscular de diversas áreas do corpo, o desenvolvimento da agilidade, da força, do equilíbrio e da coordenação motora, além da melhora da capacidade de reação a estímulos. Hoje cerca de 90 atletas praticam o squash na Caldense e participam regularmente de competições por todo o Brasil, conquistando resultados relevantes dentro dos torneios.