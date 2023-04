Poliesportivo Vitorio Togni oferece aulas de Ginástica Funcional e Pilates

Poços de Caldas, MG – O Poliesportivo Vitorio Togni, no Jardim Quisisana, recebe aulas de Ginástica Funcional e Pilates. As aulas são voltadas para toda a comunidade. Hoje 25 pessoas estão inscritas nas aulas que acontecem segunda e quarta das 15:30 às 17:30 e terças e quintas das 7:00 às 11:00.

O pilates e o treinamento funcional têm muitas similaridades, e juntos podem trazer inúmeros benefícios, que vão desde o emagrecimento, até a recuperação completa dos movimentos para alunos que sofreram com lesões.

Por isso a professora da secretária de Esportes, Paula Mathias Ferreira, uniu essas atividades, proporcionando muitos benefícios a saúde. “As aulas são especialmente eficientes quando aliados ao Treinamento Funcional e Pilates, além de fortalecer musculaturas afetadas, trabalha mobilidade e amplitude articular, ensina padrões de movimento funcionais, recupera regiões afetadas e incentiva os aluno a retornar às atividades diárias. Conseguimos fazer exercícios funcionais em qualquer lugar e basta conhecer bons exercícios e adaptá-los para os equipamentos. Eles deixam as aula muito mais completa e eficiente. “ Os interessados, podem procurar a professora no local e horários das atividades.

Educadora Física

Paula Mathias Ferreira é servidora pública municipal, lotada na secretaria municipal de Esportes e Lazer desde 2014.

Professora de educação física, atende a população no Poliesportivo Vitorio Togni, no Jardim Quisisana.

O horário das aulas é às segundas e quartas das 15:30 às 17:30 e terças e quintas das 7:00 às 11:00. As aulas estão disponíveis para toda a comunidade.

Participe das aulas da Paula para uma maneira divertida e saudável de se manter ativo e aprender novas habilidades com seu corpo.

Mais informações: 3697-2082