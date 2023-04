Próxima audiência da Câmara vai discutir o tema “Transporte Público”

Poços de Caldas, MG – Na próxima quarta-feira (05), às 15h, a Câmara realiza mais uma audiência pública, desta vez com o tema “Transporte Público em Poços de Caldas”. O encontro atende a um Requerimento do vereador Diney Lenon (PT), aprovado pelos demais vereadores.

De acordo com o autor, é preciso um debate entre usuários do transporte coletivo e responsáveis pela gestão do serviço. “A audiência pública, que tem por natureza a escuta da população, tem como objetivo trazer para discussão o assunto transporte público e todas as dificuldades que a população tem enfrentado com linhas e horários, sobretudo a demanda de estudantes, que não estão tendo garantido o acesso à escola. Além disso, a questão do transporte para os bairros, reivindicações estas estamos que estamos cobrando. É preciso ouvir do gestor as ações que vêm sendo tomadas”, disse.

As inscrições para uso da palavra durante a audiência serão limitadas a oito, excluídas as autoridades da Mesa, devendo ser formuladas até o dia 03 de abril, às 18h, pelo e-mail comunicacao@pocosdecaldas.mg.leg.br. O encontro será transmitido pelas páginas da Câmara no Facebook e no YouTube.