Observatório sendo recuperado

Teleférico:

A movimentação do teleférico em seu primeiro fim de semana de operação superou as expectativas. Os constantes altos e baixos mostraram que o equipamento fazia muita falta para o turismo na cidade.

Observatório:

Outra boa notícia foi um registro do radialista Walter Viana, que fotografou o observatório sendo reformado. Há uma parceria com a Unifal que busca colocar o site em operação.

Bullying:

O vereador Paulista está apresentando um projeto de lei que estabelece um programa de combate ao bullying e à pedofilia na infância, por meio da divulgação no transporte público para estudantes e órgãos públicos do município de Poços de Caldas.

Meia-entrada

Várias alterações ao Projeto de Lei nº 70/2022, que “prevê a admissão pela metade do preço para profissionais da educação escolar pública em todos os locais de apresentações teatrais e musicais, exposições de arte, exibições de cinema e circo, lazer, entretenimento e outras manifestações culturais no município”, serão discutidas pela segunda vez nesta terça-feira.

Meia-entrada 2:

Na semana passada, o tema foi bastante polêmico na primeira discussão, e muitos vereadores criticaram a proposta.

Autismo:

Uma proposta da vereadora Luzia Martins propõe a criação do Centro de Referência do Autismo pela Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de atender pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares, oferecendo atendimento interdisciplinar especializado.

Elite:

Após ser rebaixado no Campeonato Mineiro, o presidente Rovilson Jesus Ribeiro ressalta que seu principal objetivo é devolver o Veterana à primeira divisão. Para conseguir isso, ele deve chamar a base e contar com parceiros fortes.