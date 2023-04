Saldo de empregos gerados pelas MPE em Minas é o maior desde fevereiro de 2022

Belo Horizonte, MG – As micro e pequenas empresas (MPE) de Minas Gerais apresentaram um saldo positivo de 24.879 vagas de trabalho em fevereiro deste ano, segundo um levantamento realizado pelo Sebrae Minas com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). Esse é o melhor resultado para o período desde o ano passado, indicando uma tendência de estabilidade em 2023.

Apesar de ter ficado atrás de São Paulo, que apresentou um saldo de 61.063 vagas para os pequenos negócios em fevereiro, Minas Gerais teve um crescimento expressivo de 2.016% em relação a janeiro, quando houve muitos desligamentos de vagas temporárias abertas no fim de 2022. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma pequena queda de 0,26%.

O setor de Serviços liderou as contratações nas micro e pequenas empresas, com um saldo de 15.019 vagas em fevereiro. Isso se deve, em grande parte, à retomada das comemorações do carnaval, que levou muitos empresários a buscar mais profissionais para atender à grande demanda gerada pelos eventos na capital mineira e em cidades do interior. As atividades relacionadas às escolas, creches e ensino fundamental também se relacionam para a geração de empregos nesse setor.

A Indústria de Transformação apresentou um saldo de 5.669 empregos, enquanto a Agropecuária e a Construção Civil geraram 2.632 e 2.596 vagas, respectivamente. Já o setor do Comércio apresentou um resultado negativo, com um saldo de -1.432 vagas.

De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva, o aumento do número de vagas indica um cenário mais otimista para as MPEs em 2023, apesar do impacto da alta dos juros na confiança dos empresários. É um dado positivo a ser comemorado e que mostra a importância dessas empresas para a economia do estado e do país.