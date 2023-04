Cidep/AADV de Poços conquista vice-campeonato regional de goalball

x’ Entre os dias 29 de março e 1º de abril, o Ginásio Tropical, em Contagem (MG), foi palco do Regional Sudeste 1 de goalball, a primeira competição oficial de 2023 organizada pela CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais). O torneio é o primeiro de cinco eventos regionais da modalidade previstos para este ano e é classificatório para a Série B do Campeonato Brasileiro, agendado para o segundo semestre.

Nessa competição, a equipe Cidep/AADV de Poços de Caldas se destacou e conquistou a segunda colocação, ficando atrás apenas do campeão regional. Essa colocação em

“Essa participação no Regional Sudeste 1 de Goalball foi muito importante para mostrar o quanto nossa equipe se superou. Representando Poços de Caldas, mostramos que aqui é realizado um trabalho sério com comprometimento, isso graças ao incentivo do Hospital de olhos Donato através da lei municipal de incentivo ao esporte através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer”, disse Leonardo Souza, auxiliar técnico da equipe.

Lucas Junio, um dos jogadores da equipe, também comemorou a conquista e destacou a confiança que recebe do treinador. “Eu fico muito feliz, especialmente com a confiança que o Prof. Eraldo sempre vem me dando, com as oportunidades. Fico muito feliz de nesses últimos anos estar jogando e, claro, desempenhando um bom papel, fazendo gols, que como atacante é nosso dever”, afirmou

O técnico Eraldo Sandi também enalteceu a performance da equipe na competição. “Os jogadores cumpriram o seu dever. Fomos muito bem na fase de grupo e na semi foi espetacular. Nossos atletas realmente colocaram os treinos em prática na competição, estivemos bem durante toda a competição com muito comprometimento e dedicação mesmo nas dificuldades defensivas os jogadores não desistiram. Estou muito feliz por esta vice colocação”, disse. A equipe Cidep/AADV conta com o apoio do Projeto Esportivo Municipal Superar Limites, realizado através da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer), incentivado pela empresa Donato Hospital de Olhos, e do Projeto Esportivo Estadual (Núcleo Fomento ao Paradesporto) desenvolvido em parceria com Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE. A AADV – Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas também oferece apoio institucional.

Fase de grupos

CIDEP 16 X 6 IVOS

CIDEP 11 X 1 ADEVITA

CIDEP 11 X 1 APAE LEOPOLDINA

CIDEP 13 X 3 ADEVITRIM

CIDEP 10 X 14 ADEVIBEL

Semifinal

URECE 8 X 9 CIDEP

Final

CIDEP 14 X 18 ADEVIBEL

Equipe

Técnico

ERALDO SANDI

Auxiliar técnico

Leonardo Souza

Atletas

GESUALDO RODRIGO DOS SANTOS

JAILSON HENRIQUE BENEDITO

LUCAS JUNIO DOS REIS

LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA

Jonatas Carneiro