Projeto de aulas de xadrez é oferecido em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Esportes por meio do Poços Ativa realiza o Projeto de Xadrez que atende aproximadamente 100 pessoas no município, incluindo escolas e lugares públicos.

A implantação do projeto das aulas estão acontecendo nas escolas PMJ São José, Edir Frayha, Washington Luis, Wilson Hedi Molinari, Sérgio de Freitas Pacheco, Vitalina Rossi, PMJ João Monteiro. Além das aulas que acontecem na Biblioteca Julio Bonazzi, Clube da Alcoa, Clube de Xadrez, para o público de qualquer faixa etária.

O objetivo é preparar os alunos para a disputa de torneios, por meio de uma preparação profissional e a utilização de relógios de xadrez. O professor responsável é Willian Silva.

O xadrez é um jogo que envolve muita estratégia, para todos os jogadores, em qualquer nível, estes conseguem desenvolver habilidades de percepção de espaço e de tempo, que podem considerar mais e melhor as opções possíveis. Isso como resultado pode ser refletido na vida pessoal do aluno, e além de tudo, proporciona um momento de lazer para os praticantes de xadrez.

O Prefeito Sérgio Azevedo acompanhou uma aula na Escola Municipal Professora Edir Frayha. “Parabéns professor, Willian pela atividade que leva raciocínio e desenvolvimento para nossas crianças. Esta é mais uma iniciativa de nosso governo, que está tendo uma grande aceitação de nossos alunos!”.

Para quem deseja se desenvolver no xadrez é só procurar o professor nas aulas e se inscrever: Biblioteca Julio Bonazzi (Toda segunda das 15h30 às 17h30); Clube da Alcoa (Toda Terça das 15h30 às 17h30; Clube de Xadrez (Toda quarta das 15h30 às 17h30).

Poços Ativa

O projeto “Poços Ativa” é desenvolvido em parceria com a Aphas (Associação de Promoção Humana e Ação Social), vencedora de edital de chamamento público. A iniciativa tem como finalidade proporcionar a todos os públicos, desde crianças, adolescentes, adultos e idosos, diversas opções de atividades esportivas nas academias ao ar livre, nos diversos ginásios da cidade e em demais locais públicos, de forma gratuita.