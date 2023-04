Times de futsal de Poços e Andradas disputam amistoso em preparação para a Lidarp

Poços de Caldas, MG – No último sábado (02/04), o ginásio Miguel Zanetti, localizado no bairro Nova Aurora, em Poços de Caldas, recebeu um amistoso entre os times de futsal das cidades de Poços de Caldas e de Andradas. Poços de Caldas é treinada por Tai Camargo e Jonathan Damasceno.

Para Tai Camargo, o amistoso foi importante para a valiar o desempenho do time para a disput da Lidarp. “Combinei com o professor Felipe, de Andradas para fazermos esse amistoso preparatório. Na próxima semana já começa a Lidarp , então enfrentar a forte equipe de Andradas é um grande teste”, destacou Tai.

Poços de Caldas venceu um jogo e empatou outro. Na categoria sub-15, os meninos comandados por Tai venceram por 6×1, enquanto na categoria sub-17, o placar foi de 3×3. Nos pênaltis Poços venceu por 4×2. “Estamos com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, agradeço ao secretário Pelé, ao Fábio Paulista, ao Paulista, vereador, que nos ajudam muito. Tivemos a disponibilidade do ginásio para poder realizar esse evento”, disse Tai, que destacou que a expectativa para a disputa da Lidarp é a melhor possível.

“A expectativa é muito boa, as equipes aqui da região estão cada vez mais se fortalecendo e fazendo ótimos trabalhos. Por isso, resolvemos enfrentar Andradas, que está na nossa chave e é uma forte equipe”, finalizou o treinador de Poços de Caldas.

Os amistosos tiveram arbitragem comandada pela pela empresa Daré Eventos Esportivos.

Paulo Vitor de Campos

pvc.mantiqueira@gmail.com

pvcampos@gmail.com