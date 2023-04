Alex Joaquim e Poços de Caldas FC iniciam conversas para possível parceria

Poços de Caldas, MG – O Poços de Caldas Futebol Clube vai disputar mais uma vez o Campeonato Mineiro da Segunda Divisão em 2023. O arbitral da competição deve acontecer até maio e o início dos jogos em agosto. A diretoria do clube está se movimentando e buscando alternativas para a formação do elenco. Esta semana o presidente Alessandro Gaiga e o vice, Fábio Paulista, se reuniram com Alex Joaquim e o objetivo da conversa foi uma possível parceria. Alex Joaquim foi gerente de futebol da Caldense e depois passou por vários clubes do interior, tendo uma longa experiência no meio futebolístico. “As conversas ainda estão no início, nada concretizado, porém tanto nós do Poços de Caldas Futebol Clube quanto o Alex gostamos muito destas primeiras conversas”, destacou Alessandro Gaiga. Joaquim está animado com um possível final feliz. Depois de percorrer algumas cidades ele quer ficar em Poços de Caldas e vê no time de Alessandro Gaiga e Fábio Paulista uma boa oportunidade para isto. Uma das metas de Alex é montar um time bastante competitivo e brigar pelo acesso para o Módulo II, se isto acontecer, em 2024 Poços de Caldas teria dois times na mesma competição, já que a Caldense foi rebaixada este ano.

