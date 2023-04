Produção industrial de Minas Gerais cresceu 0,6% em janeiro de 2023

Belo Horizonte, MG – A produção industrial de Minas Gerais aumentou 0,6% em janeiro de 2023, em relação ao mês anterior, na série com ajuste sazonal, após recuo de 4,5% em dezembro de 2022. Já o Brasil apresentou queda na margem de -0,3%.

Com a variação de 0,3% da indústria nacional, na comparação com janeiro do ano passado, sete dos 18 locais pesquisados também tiveram resultados positivos. As maiores expansões vieram do Amazonas (13,0%), Maranhão (11,5%) e Minas Gerais (9,8%).

Minas Gerais foi a principal influência sobre o resultado de 0,3% da indústria nacional. O setor que mais impulsionou a indústria no estado foi o extrativo, em decorrência do aumento da produção de minério de ferro. Também há o destaque para os derivados do petróleo, com aumento da produção de óleo diesel, gasolina automotiva, asfalto de petróleo e óleos combustíveis.