Uberlândia – Apreensão cigarros

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e a Vigilância Sanitária Municipal e Posturas apreendeu quase 250 produtos (foto), incluindo cigarros eletrônicos e acessórios para os itens. Os equipamentos foram encontrados em uma loja na rua Coronel Antônio Alves, no Centro de Uberlândia. Durante a fiscalização, foram encontrados mais de 70 cartuchos para refil, mais de 50 resistências pra cigarros eletrônicos, cartelas de cigarros comuns ilegais, unidades de baterias e essências para os cigarros. (Diário de Uberlândia)

Acesso à Serra Negra terá investimentos

Em parceria com o Governo de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade- Seinfra, o município de Olaria recebeu um grande investimento que será viabilizado em uma importante estrutura. O Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira é uma atração turística de grande importância a região, e Olaria terá um dos acessos principais ao parque. Através de licitação, foi possibilitado o investimento para a execução da obra de calçamento de parte da estrada do Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira. Com o investimento no valor de R$ 6 milhões, a primeira parte da obra contemplará aproximadamente 7,9 km do acesso. (Jornal Panorama – São Lourenço)

“Mulheres que transformam” na Felinju

Mulheres atuantes para se inspirar. Esse é o mote da campanha da Felinju – uma das principais feiras do calendário do polo mineiro da moda íntima, praia, pijama e fitness, que acontecerá entre os dias 20 e 22 de abril em Juruaia. Esse é um importante momento para homenagear essas profissionais que vão desde as modelistas, as costureiras até as vendedoras, que fazem parte desses 31 anos de história do polo e fazem acontecer todo o sucesso de Juruaia. (Folha Regional – Muzambinho)

Passense vai presidir a Embrapa

A pesquisadora passense Silvia Maria Fonseca Silveira Massruhá vai ser a primeira mulher a assumir a presidência da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Na quinta-feira, o ministro de Agropecuária e Pecuária, Carlos Fávero, endossou a indicação. Silvia é doutora em Computação Aplicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e está no quadro de pesquisadores da Embrapa desde setembro de 1989. (Folha da Manhã – Passos)

Varginha amplia Distrito Industrial

Equipes da Secretaria de Obras de Varginha trabalharam na ampliação do Distrito Industrial da Walita. De acordo com o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Juliano Cornélio, são ao todo 420 mil metros quadrados que estão sendo incorporados à área já existente. Entre a aquisição da área e as obras de infraestrutura, a prefeitura está investindo cerca de R$ 30 milhões. A negociação com empresas que deverão ali se instalar também já começou. O foco é em empresas farmacêuticas, automotivas, eletroeletrônica e de base tecnológica. Cerca de 100 mil metros quadrados do local serão destinados ainda para micro e pequenas empresas. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Posse dos grêmios estudantis em Uberaba

A Secretaria da Educação (Semed) da Prefeitura de Uberaba realiza na próxima quarta-feira, 12, a posse coletiva dos grêmios estudantis da rede municipal de ensino. O evento acontecerá no auditório Esmeralda, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A criação dos grêmios estudantis tem por objetivo eleger agremiações responsáveis pelo desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, sociais e de cidadania. A organização deve estimular o protagonismo juvenil, desenvolvendo competências como liderança e o trabalho em equipe. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Qualidade do livro didático em debate

A Comissão de Educação da Câmara Municipal de Pará de Minas realizou uma reunião entre representantes de entidades e órgãos ligados à área da educação. A proposta foi iniciar uma discussão sobre a qualidade dos livros didáticos do Sistema Aprende Brasil, usados hoje nas escolas da Rede Municipal. Foi uma reunião importante promovida pela Comissão de Educação da Câmara Municipal, uma vez que a discussão teve como objetivo analisar a qualidade dos livros didáticos, do Sistema Aprende Brasil, usados hoje nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Pará de Minas. (Jornal Diário – Pará de Minas)

