Vereador requer informações sobre estudos para armamento letal da GM e aumento do efetivo

Poços de Caldas, MG – O vereador Marcelo Heitor da Silva está apresentando um Pedido de Informações a respeito da possibilidade de armamento letal para a Guarda Municipal e aumento do seu efetivo. O vereador afirma que o objetivo da proposta é ampliar a segurança nas escolas do município, devido aos recentes ataques registrados em escolas e creches no país.

O vereador questiona se a Prefeitura Municipal realizou um estudo sobre a possibilidade de armamento letal para a Guarda Municipal e aumento do seu efetivo, e quais as providências o Poder Executivo Municipal está tomando para ampliar a segurança nas escolas do município. Além disso, o vereador questiona se existe a possibilidade de aumentar o efetivo da Guarda Municipal antes que seja realizado um novo concurso público.

O pedido de informações se justifica pelo dever do vereador de fiscalizar as ações do Poder Executivo e buscar esclarecimentos sobre as demandas apresentadas. Aguarda-se uma resposta da Prefeitura Municipal para as questões levantadas.

(PVC)