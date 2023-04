Atividade que reúne ginástica, alongamento, dança e step são oferecidas a população

Poços de Caldas, MG – O Parque Municipal Dr. Antônio Molinari, no Country Club, recebe aulas de step, alongamento, ginástica e dança. As aulas são voltadas para o público adulto (a partir de 18 anos). Atualmente, 28 pessoas estão inscritas nas aulas que acontecem segunda, quarta e sexta das 07:00 às 10:00. Para quem tiver interesse é só procurar a professora no horário das aulas.

As ginásticas aeróbicas trabalham amplamente o sistema motor e é benéfica para a saúde e bem-estar geral. Independente dos tipos de ginástica aeróbica, a prática regular traz inúmeros benefícios, que vão desde o emagrecimento, até o fortalecimento do corpo.

A professora Laura Rodrigues do Projeto Atividade Esportiva e Física, oferecido pela secretaria de Esportes, ressalta que as aulas unem as mais variadas atividades e os benefícios são muitos. “Além, de melhorar a condição cardiorrespiratória, a coordenação motora, os exercícios mantêm o cérebro ativo, ajudando também na memória, fortalecimento e tonificação muscular, estimula a queima de calorias, ajudando a perder peso, aumenta a amplitude dos movimentos, melhora a postura, previne de lesões musculares, promove maior consciência corporal, aumenta o equilíbrio, a flexibilidade e a elasticidade, promove maior oxigenação dos músculos e aumenta a sensação de prazer e bem-estar.”

Educadora Física

Laura Rodrigues é servidora pública municipal, lotada na secretaria municipal de Esportes e Lazer desde 1995.

A professora atende a população Parque Municipal Dr. Antônio Molinari, no Country Club.

O horário das aulas é às segundas, quartas e sextas, das 07:00 às 10:00.

As aulas são voltadas para o público adulto (a partir de 18 anos).

Os interessados é só procurar a professora nos horários da aula.

Mais informações: 3697-2082