Câmara realiza sessão solene para entrega do Diploma Lázaro Walter Alvisi

Poços de Caldas, MG – Na próxima sexta-feira (14), às 19h30, a Câmara de Poços realiza uma sessão solene para entrega do Diploma de Mérito Esportivo Lázaro Walter Alvisi. O objetivo é homenagear aqueles que contribuem para o desenvolvimento do esporte ou se destacam nas mais diversas categorias, nos âmbitos municipal, estadual ou nacional. A sessão especial atende à Resolução n. 828/2018, que prevê a concessão do diploma no mês de abril, em alusão do Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) e celebrado em 06 de abril.

Em 2023, foram indicados pelos vereadores e receberão a homenagem: Adilson José Pereira – Ligeirinho (Ver. Ricardo Sabino); André Luiz Carvalho de Oliveira (Ver. Wellington Paulista); Bruno Molina Lopes (Ver. Luzia Martins); Bruno Santos Pereira (Ver. Flávio Togni); Elaine Aparecida Ferreira (Ver. Regina Cioffi); Elias José de Carvalho (Ver. Diney Lenon); Erik Pereira da Silva (Ver. Kleber Silva); Flávio Henrique de Andrade (Ver. Marcelo Heitor); Jorge Alexsandro do Santos (Ver. Douglas Dofu); Luis Felipe Teixeira Pamplona Quinteiro (Ver. Tiago Braz); Marcelo Donizetti Cândido (Ver. Sílvio Assis); Renata Dina de Souza (Ver. Lucas Arruda)

As sessões solenes são transmitidas pela Internet, nas páginas da Câmara no Facebook e YouTube.