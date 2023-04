Rafaela é campeã dos Jogos Universitários Mineiros de Atletismo

Poços de Caldas, MG – A estudante atleta Rafaela Cristine Maciel de Sousa (Projeto Atletismo Poços de Caldas – “Seleção e Acompanhamento do Talento Desportivo”) participou entre os dias 06 a 08 de abril dos Jogos Universitários Mineiros (JUM’s) na cidade de Uberaba no triângulo mineiro.

Rafaela foi campeã nas provas do arremesso do peso, lançamento do disco e lançamento do dardo. Agora ela se prepara para disputar dos Jogos Universitários Nacionais (JUB’s).

O projeto Atletismo Poços de Caldas é realizado através da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Poços de Caldas. Empresa incentivadora Unimed Poços conforme Lei Municipal de Incentivo ao Esporte 8.624/09. Empreendedor Guilherme Henrique de Sousa Maciel através de Patrocínio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. O projeto Atletismo Poços de Caldas é um dos Centros Nacionais de Formação em Atletismo da Confederação Brasileira de Atletismo. “Agradecemos a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Poços de Caldas, ao Secretário Municipal de Esportes, Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, Empresa Unimed Poços e a Confederação Brasileira de Atletismo pelo apoio nesta competição”, destacou o treinador Sidnei Carlos De Parolis.