Juruaia polo de moda íntima

A cidade de Juruaia está em festa. O seu polo da moda íntima está completando 31 anos em 2023. A “pequena gigante” é um orgulho mineiro pela potência de seu complexo industrial, que está atingindo o marco de mais de 600 milhões de peças vendidas. Não é à toa que mais de três décadas após a fundação do polo, Juruaia ficou conhecida como a capital da moda íntima. O que começou com apenas duas fábricas, atualmente contabiliza mais de 200 confecções que estarão participando da maior feira de moda íntima do Brasil, a 26ª Edição da Felinju, de 20 a 22 de abril. (Folha Regional – Muzambinho)

Em mais um movimento visando à redução da produção de caminhões para o mercado brasileiro, cerca de 250 a 300 trabalhadores da fábrica da Mercedes-Benz em Juiz de Fora devem entrar em período de inatividade a partir do mês de maio. A informação foi confirmada pelo diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora, Fernando Rocha, que também indicou que as suspensões temporárias dos contratos dos trabalhadores afetados devem acontecer, no mínimo, pelo período de dois meses. Em nota a Mercedes confirmou que a medida está em avaliação. (Jornal Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Caeté ocupou a 79ª posição no ranking dentre as cidades de Minas Gerais que mais gasta com bebida alcoólica, aponta estudo do IPC Maps, especializado em potencial de consumo brasileiro. O levantamento mostra que, somente em 2022, o caeteense desembolsou R$ 5.962.739 com a compra de bebidas com teor alcoólico. No comparativo com 2021, o gasto com esse tipo de produto subiu 7,2%, já que naquele ano foram desembolsados R$ 5.561.021. Considerando uma população de 45.364 habitantes, de acordo com estimativa do IBGE em 2021, o valor per capita de consumo de bebida alcoólica em Caeté foi de R$ 131,44 em 2022 – superior à média mineira (R$ 131,39) e da per capita nacional (R$ 131,07). (Jornal Opinião – Caeté)

Representantes da Unelagos estiveram em Belo Horizonte para compromissos em prol do Mar de Minas. A primeira reunião foi com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Tadeu Martins Leite. Ele destacou que a melhor maneira para que a Casa apoie a Alago, na ação ajuizada contra a Agência Nacional de Águas, para que a mesma altere a outorga, que é o documento que autoriza e da as diretrizes do uso da água, que Furnas possui e que permite que o Lago seja livremente operado até 0% de volume. (Jornal Últimas Notícias – Formiga)

Professores e alunos de escolas municipais de Ipatinga tiveram, nesta quarta-feira (12), a oportunidade de apresentar, no Teatro Zélia Olguin, o resultado de um projeto desenvolvido pelo Museu da Pessoa, realizados com patrocínio da Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio do Instituto Usiminas e da Prefeitura Municipal de Ipatinga, por meio da Secretaria de Educação. Intitulado “Todo Lugar Tem História pra Contar”, o projeto mobilizou mais de 300 alunos de dez escolas municipais para registrar histórias locais e produzir um livro que recebeu o nome de “Ipatinga – Vale Doce de Memórias”. (Jornal Diário do Aço – Ipatinga)

