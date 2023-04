Poços de Caldas FC contrata Alex Joaquim e projeto é buscar acesso ao Módulo II

Poços de Caldas, MG – O Poços de Caldas Futebol Clube, Vulcão, anunciou em suas redes sociais nesta quarta-feira (20) a contratação do executivo de futebol Alex Joaquim. O anúncio oficial será feito em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (21). Joaquim se destaca por seu grande conhecimento no futebol e aceitou trabalhar no clube com carta branca para montar um time competitivo e subir para o Módulo II do Campeonato Mineiro. Neste ano, o Poços de Caldas FC disputará a segunda divisão e espera-se que, se subir no próximo ano, a cidade voltará a receber o derbi local entre Caldense e Poços de Caldas FC. O arbitral do Campeomato Mineiro da segunda divisão deve acontecer em maio e o início dos jogos devem acontecer em agosto.

Alex Joaquim foi jogador profissional, mas foi fora das quatro linhas que se destacou. Filho do saudoso Jânio Joaquim, Alex seguiu os passos do pai e se tornou gerente de futebol. Um dos seus principais trabalhos foi na Caldense, sendo inclusive um dos responsáveis pela montagem do time de 2015, que acabou sendo vice-campeão mineiro. Depois que deixou a Veterana Alex teve passagens por alguns clubes, mas agora o desejo é permancer em Poços de Caldas com a família.

Ao longo dos anos, Alex Joaquim fez grandes amigos no mundo do futebol. Os treinadores Léo Condé e Tarcísio Pugliese, atualmente empresário de jogadores, são dois exemplos. Para trabalhar no Poços de Caldas Futebol Clube, Alex usará essas amizades para buscar jogadores para a equipe.

A reportagem procurou o presidente do Poços de Caldas FC, Alessandro Gaiga, que afirmou que todos os detalhes do projeto serão apresentados à imprensa durante a coletiva de hoje.

Paulo Vitor de Campos

pvc.mantiqueira@gmail.com

pvcampos@gmail.com