Reio/São João da Boa Vista e Caldas fazem final da Copa Poços de Caldas de Futsal

Poços de Caldas, MG – Na noite de quinta-feira, 13 de abril, o ginásio poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves sediou os jogos semifinais da Copa Poços de Caldas de Futsal. Foram disputados dois grandes duelos, onde na primeira partida o Reio, de São João da Boa Vista, mostrou toda sua força contra o bom time da Caldense. Em uma atuação perfeita, a equipe de São João venceu o time de Poços de Caldas por 5×1, consolidando-se como grande favorita ao título. O adversário do Reio será o lutador time de Caldas, que conseguiu a classificação em uma partida muito disputada contra Andradas. Caldas perdia o jogo por 2×1 até os minutos finais, mas chegou ao empate em um gol de pênalti. Com o placar de 2×2, a definição do segundo semifinalista foi nas penalidades. Depois de uma longa disputa, Caldas venceu por 10×9.

A final está marcada para a próxima terça-feira, às 21h. Antes disso, Caldense e Andradas jogam pelo terceiro lugar. A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Esportes, com o apoio da Liga Poços-caldense de Futebol e Associação dos Árbitros de Poços de Caldas.

