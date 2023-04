Uberaba R$ 104 milhões de IPTU

Apesar de problemas com o sistema, a Prefeitura de Uberaba (foto) já arrecadou até 10 de abril aproximadamente R$ 53 milhões de IPTU este ano. O balanço parcial foi apresentado pelo secretário municipal da Fazenda, Roberto Tosto. Ao todo, R$104.287.660,68 foi cobrado de IPTU em 2023 para um universo de 189.237 imóveis pagantes. O montante já recolhido até segunda-feira (10) representa mais de 50% do total lançado para este ano. Mesmo com as dificuldades enfrentadas com o sistema de pagamento desde janeiro, o titular da Fazenda ressaltou que a arrecadação parcial já ficou bem acima da média histórica do município, que girava em torno de 35%. (Jornal da Manhã – Uberaba)

PF de Varginha tem novo delegado

Na semana que passou tomou posse o novo Delegado da Polícia Federal de Varginha, Alexandre Silveira Oliveira, que assume o cargo de Chefe da Delegacia da Polícia Federal no lugar do ex-delegado Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita. O prefeito Vérdi Melo esteve presente. O novo Delegado já ocupou os cargos de Delegado Regional de Combate ao Crime Organizado; Delegado Regional Executivo, em quatro oportunidades distintas foi chefe do Setor de Investigação de desvios de Produtos Químicos, Titular da Representação Regional da Interpol/ICPO, dentre outras ocupações. (Jornal Gazeta de Varginha – Varginha)

Escolas de Uberlândia reforçam segurança

Instituições privadas de ensino de Uberlândia se reuniram, nesta terça-feira, 11, para debater medidas para aumentar a segurança nas escolas da cidade. O encontro foi mediado pelo Sindicato das Escolas Particulares (Sinepe), que começou a elaborar um plano de enfrentamento à violência no ambiente escolar. De acordo com a presidente do sindicato, Átila Rodrigues, a reunião com as escolas filiadas aconteceu após o anúncio de medidas pela 9ª Região de Polícia Militar (RPM), que também se reuniu com autoridades da Educação e Segurança Pública para prevenir possíveis ataques dentro de instituições de ensino no município. (Jornal Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Hospital de Barbacena oferece raios-X digital

O Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo (HRB-JA) finalizou, no mês de março, a instalação do aparelho de raios-X digital. Com um investimento de mais de R$ 720 mil, a aquisição faz parte do processo de renovação do parque tecnológico do Complexo Hospitalar de Barbacena (CHB). A reestruturação do parque tecnológico do CHB visa oferecer um modelo assistencial mais eficiente. Vários equipamentos foram renovados, entre eles intensificadores de imagem, mesas cirúrgicas, broncoscópios, camas elétricas e aparelhos de ultrassom. O investimento atual ultrapassa R$ 9 milhões. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Coletivo no Polo Agroecológico

O Coletivo Agroecológico Gaia, de São Sebastião do Paraíso, participou no dia 6 de abril, do encontro presencial da Coordenação Ampliada do Polo Agroecológico do Sul e Sudoeste de Minas, realizado na sede central da Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG) em Alfenas. O encontro teve como objetivo reunir os representantes das organizações, movimentos sociais e instituições de ensino que compõem o Polo para dialogar sobre a conjuntura, os caminhos e os desafios da agroecologia no Sul e Sudoeste de Minas, e definir uma agenda comum de ações para os próximos meses de 2023. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Sabará combate furto de cabos de energia

Representantes da Prefeitura Municipal de Sabará, de emissoras de televisão e provedores de internet participaram de uma reunião realizada no Centro Administrativo Prefeito Hélio Geraldo de Aquino. O encontro teve como objetivo articular estratégias para combater ações de vandalismo e de furtos de cabos de energia e de telefonia nos equipamentos públicos municipais. No mês passado houve o furto do padrão de energia elétrica e cabos que alimentam os transmissores e repetidores de sinal de emissoras de televisão e operadoras de internet, o que afetou a prestação dos serviços em algumas localidades da cidade e gerou transtornos aos moradores do município. (Sabará Notícias)

