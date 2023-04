Del Valle é campeão do Campeonato Interno de Futebol Society da Caldense

Poços de Caldas, MG – Na tarde deste sábado, dia 15, o Del Valle sagrou-se campeão do Campeonato Interno de Futebol Society da Caldense, ao vencer o Pachuca por 6 a 2 na grande final.

Os torcedores que compareceram em peso à arquibancada puderam acompanhar um excelente jogo, com as duas equipes mostrando muita garra e determinação em campo. O Del Valle, no entanto, se destacou ao aproveitar as oportunidades e garantir a vitória.

Com um futebol envolvente e uma defesa sólida, o Del Valle não deu chances para o adversário e soube aproveitar as jogadas criadas para marcar seis gols e garantir a taça do campeonato.

A Caldense parabeniza as equipes pelo desempenho e dedicação durante toda a competição, e agradece aos torcedores que apoiaram e incentivaram seus times até o final. O Campeonato Interno de Futebol Society da Caldense foi um sucesso e promete voltar ainda mais forte nas próximas edições.

TEXTO PAULO VITOR DE CAMPOS

FOTOS LUCIANO SANTOS