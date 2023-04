Primeira etapa de campeonato regional de tênis de mesa é realizada na Caldense

Poços de Caldas, MG – Neste sábado (15), a Caldense sediou a primeira etapa de um campeonato regional de tênis de mesa que reúne cidades como Varginha, Alfenas, Aguaí, Casa Branca e Poços de Caldas no evento, que tem como objetivo colocar em prática o que cada atleta têm desenvolvido no dia a dia.

O campeonato é composto por quatro etapas e a intenção é premiar os melhores do ano até o final de 2023. A Caldense está apoiando o evento com o local, os troféus e as medalhas. O objetivo é incentivar o tênis de mesa na região após a pandemia.

“Estamos muito motivados para que volte a ser como era antes, em 2019, com muita gente praticando tênis de mesa nessa região”, disse Alexandre Felippe, organizador do evento.

A próxima etapa do campeonato acontece em Alfenas, no dia 22 de abril.