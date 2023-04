Vereadora Dra. Regina Cioffi em busca de ações para melhoria dos psf´s

Poços de Caldas, MG –Nesta quinta-feira, 13, a vereadora Dra. Regina fez uma visita à secretaria municipal de saúde e esteve reunião com a Coordenadora da Atenção Básica Camila Bacelar. Em pauta, a discussão das demandas reprimidas no Programa Saúde da Família (PSF) e as possíveis melhorias para a população em uma ação conjunta entre o Executivo e o Legislativo.

“O principal objetivo do PSF é o de reorganizar a prática da atenção à saúde. Levá-lo para mais perto da família e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos”, disse a parlamentar. “Por isso é importante priorizar as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde do cidadão de forma integral e contínua, sendo o atendimento prestado na UBS ou no domicílio, pelos profissionais que compõem as equipes”, completou.

Outra função importante do PSF é de facilitar o acesso da população à assistência em saúde. “As experiências de maior sucesso são aquelas em que o atendimento básico é capaz de prestar a assistência necessária sem auxílio externo. Ao passo que os casos de maior complexidade podem ou não ser encaminhados com sucesso a unidades de níveis mais complexos”, comenta a parlamentar que também é médica e atua no serviço público de saúde.

ESTACIONAMENTO

ROTATIVO

Durante a sessão ordinária desta terça-feira, 11, Dra. Regina apresentou um pedido de informações a respeito do aplicativo da empresa EXP Parking. No APP – onde é possível a realização de pagamento de tempo utilizado na Zona Azul, existe a opção de marcação do termo de autorização de cobrança cujo objetivo é debitar automaticamente os créditos disponíveis em todas as ocasiões em que seu veículo estiver estacionado dentro da área de zona azul sem o respectivo pagamento pelo uso da vaga.

Este serviço autorizativo é de decisão do usuário e em hipótese alguma será indevidamente autorizado pela empresa ou por terceiros. Caso não queira mais utilizá-lo, basta desmarcar a opção e fazer o pagamento manualmente. Estando habilitado, o proprietário do veículo evita advertências e multas vinculadas ao não cumprimento das regras de estacionamento nas áreas de Zona Azul.

Nos últimos dias, diversos usuários procuraram pela vereadora com reclamações de que tal função não está sendo operada corretamente mesmo estando a opção devidamente habilitada para isso. Por tudo isso, a parlamentar questiona o Executivo se há conhecimento da função do aplicativo, se quando se deu o contrato entre o município e a empresa, era previsto o funcionamento desta função e se existe a possibilidade de que a função descrita acima seja liberada (caso não esteja liberada) para os usuários da empresa em Poços de Caldas.