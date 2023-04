Israel Souza Pereira é o novo Secretário Municipal de Turismo de Poços

PAULO VITOR DE CAMPOS

Poços de Caldas, MG – A cidade tem um novo Secretário Municipal de Turismo. Israel Souza Pereira foi nomeado para o cargo em comissão na última segunda-feira, 17 de abril de 2023, em substituição a Ricardo Fonseca Oliveira, que solicitou exoneração do cargo.

Israel já fazia parte da equipe da Secretaria Municipal de Turismo como Diretor do Departamento de Infraestrutura Turística e agora assume a pasta com a missão de continuar desenvolvendo o turismo local e promovendo a cidade de Poços de Caldas. As mudanças foram estabelecidas através da Portaria nº 4.637, emitida pelo Prefeito Municipal Sérgio Antonio Carvalho de Azevedo, que busca sempre o melhor desempenho e eficiência das funções exercidas pelos cargos em comissão da administração pública municipal.

A nomeação de Israel Souza Pereira é vista como uma escolha estratégica para a gestão da Secretaria Municipal de Turismo, já que ele tem ampla experiência na área e já estava envolvido no planejamento e execução de ações para o desenvolvimento do turismo em Poços de Caldas.