JF – Professores parados

Cerca de 90% dos professores da rede municipal de ensino de Juiz de Fora pararam suas atividades nesta terça-feira, 18, em mais uma mobilização do Sindicato dos Professores (Sinpro-JF) durante a Campanha Salarial 2023. As negociações estão avançando e a categoria se reúne (foto) pela quarta vez para debater a proposta apresentada pela Administração Municipal. A reivindicação é o cumprimento da Lei do Piso Nacional, com aplicação do reajuste de 14,95% definido pelo Ministério da Educação (MEC), com a garantia do pagamento do valor remanescente do retroativo de 2022. A data-base da categoria é 1º janeiro. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

170 mil veículos esperados na MG-050

No feriado de Tiradentes, de 20 a 23 de abril, a AB Nascentes das Gerais, que administra o Sistema MG-050/BR-265/BR-491, prevê a circulação de mais de 170 mil veículos em suas rodovias, entre Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, e São Sebastião do Paraíso, na divisa de Minas Gerais e São Paulo. Ao longo do Sistema MG-050, os usuários podem acionar a qualquer hora do dia o telefone 0800 282 0505 para auxílios e ocorrências. A concessionária reforçará o número de colaboradores na operação de seus serviços em diferentes pontos ao longo da rodovia. (O Pergaminho – Formiga)

Araxá repassa recursos para Caixas

A Prefeitura de Araxá repassou recursos públicos para as Caixas Escolares de Unidades de Ensino do Município e Instituições Conveniadas. O decreto foi atualizado e assinado pelo Prefeito Robson Magela e irá beneficiar ao todo 50 unidades entre escolas e creches. As Caixas Escolares são associações civis com personalidade jurídica de direito privado vinculadas às unidades de ensino que recebem recursos públicos para realizar projetos e atividades educacionais, bem como a manutenção e conservação das escolas. Por meio do trabalho de diretores e do Conselho Escolar, todas as escolas municipais podem ser contempladas com o auxílio financeiro do Orçamento Municipal destinado à Educação. (Correio de Araxá)

Carvalhos incentiva atividades

Aproveitando o dia da atividade física comemorada em 06 de abril, a secretaria de Saúde do município de Carvalhos realizou uma semana repleta de ações e dinâmicas com incentivo à pratica de atividade física. As ações foram realizadas nas escolas dos bairros: Posses, Vargem Grande e Franceses. A turma da melhor idade não ficou de fora, pois, o asilo também recebeu a visita da equipe que realizou atividades com os internos. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Tônico antiqueda chega ao mercado

Uma solução capilar de alta performance criada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) chega ao mercado. Batizada de Endcalve, a fórmula é resultado de mais de 20 anos de estudos científicos e testes clínicos. A pesquisa foi desenvolvida por um grupo de cientistas do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanobiofarmacêutica (INCT NanoBiofar), utilizando constituintes inovadores, possibilitando a preservação e o estímulo folicular, comprovado em experimentos envolvendo engenharia genética. (Rede Sindijori)

Radares de velocidade em Itaúna

A Prefeitura de Itaúna anunciou a instalação de novos radares de detecção de velocidade excessiva nas vias da cidade. Na Avenida Jove Soares, principal corredor de trânsito de Itaúna, pelas informações de locais repassadas pela assessoria da Prefeitura, não serão instalados os equipamentos. Assim, ultrapassar limite de velocidade continuará sendo possível em um dos trechos mais perigosos do município e onde, nos finais de semana, principalmente, é comum o fato de veículos transitarem em alta velocidade. (Folha do Povo – Itaúna)

Defesa Civil de Ituiutaba realiza vistoria

O Segundo Pelotão de Bombeiros juntamente com a equipe da Defesa Civil de Ituiutaba realizaram vistorias nas margens do Córrego Pirapitinga e em duas residências no bairro Gilca Cancella. A vistoria realizada nas margens do córrego Pirapitinga, nas proximidades da Rua Dr Álvaro Brandão de Andrade, e visou verificar a ação das chuvas no leito e margens, onde foi verificado que o barranco cedeu com as fortes chuvas ocorridas nos últimos dias. Como ação desta vistoria foi confeccionado um relatório pelo Setor de Operações da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para encaminhamento à Secretaria de Obras de Ituiutaba. (Gazeta do Pontal – Ituiutaba)

Capoeira teve evento em Machado

Nos início do mês aconteceu em Machado mais uma edição da Capoeira Recôncavo Mineiro – Resgatando as Origens da Capoeira Mineira. Grandes nomes da Capoeira Nacional estiveram na cidade, entre eles: Mestres: Mestre Gilson Diniz de Amorim (Taiobeiras-MG), Mestre Cesar Batista (Juiz de Fora-MG), Mestre Sukury (Itajubá-MG), Mestre Dino (Varginha-MG), Mestre Sena (Poços de Caldas-MG), Mestre Marcão (Cambuí-MG), Mestre Careca (Pirapora-MG), Mestre Du (Poços de Caldas-MG), Mestre Cristiano (Boa Esperança), Mestre José Maria (Montes Claros-MG), Mestre Osmar (Poços de Caldas-MG), Mestre Mação (Taubaté-SP), Mestre Mancha (Pouso Alegre-MG). (Folha Machadense)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br