Professor Erik Pereira da Silva recebe Diploma de Mérito Esportivo

Poços de Caldas, MG – Na noite da última sexta-feira, o professor Erik Pereira da Silva recebeu o Diploma de Mérito Esportivo “Lázaro Walter Alvisi” pela Câmara Municipal de Poços de Caldas. Indicado pelo seu amigo e vereador Kleber Silva, Erik foi homenageado por sua dedicação e contribuição ao mundo esportivo da cidade.

Em seu discurso de agradecimento, o professor Erik agradeceu a todos que fizeram parte de sua carreira, desde a família e amigos até os alunos da academia e da escolinha de futebol. Ele também mencionou a diretoria do Clube Alcoa e outras pessoas que foram fundamentais em sua trajetória profissional.

Erik Pereira da Silva é natural de Poços de Caldas e formou-se em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física de Muzambinho. Após trabalhar por dois anos em uma empresa farmacêutica, ele seguiu sua paixão e ingressou no Clube Alcoa como instrutor de academia e ginástica, atividade que exerce até hoje.

Além disso, Erik participou de um projeto social, ministrando aulas em uma Escolinha de Futebol na zona leste da cidade, atendendo cerca de 300 crianças. Ele considera que durante esse tempo contribuiu significativamente para a vida desses meninos e aprendeu muito com eles também.

Buscando aperfeiçoar seus conhecimentos e se manter dinâmico na profissão que escolheu, Erik fez diversos cursos, como Regras de Futsal, Iniciação Esportiva, Musculação Prática e Personal Training. Há 12 anos, ele também criou a ONG “Associação Socioesportiva Projeto Atletas do Futuro”, com o objetivo de fazer um trabalho diferenciado com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Atualmente, Erik trabalha no Projeto Poços Ativa pela APHAS-Associação de Promoção Humana e Ação Social, oferecendo ações sociais-esportivas para a população e proporcionando lazer e inclusão social através da atividade física. Sua dedicação e contribuição ao mundo esportivo de Poços de Caldas são inegáveis e merecem ser reconhecidas pela comunidade local.