Aulas de atletismo são oferecidas em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A pista de atletismo de Poços de Caldas, recebe aulas de atletismo, voltadas para crianças e adolescentes (07 a 19 anos). Atualmente, 150 pessoas estão inscritas nas aulas que acontecem nas segundas, quartas e sextas das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 e as terças e quintas das 09:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00.

O atletismo é o conjunto de esportes formado por três modalidades: corrida, lançamentos e saltos.

A corrida envolve estratégia, técnica e bom condicionamento físico do atleta. São divididas em curta distância ou de velocidade; média distância ou de meio fundo; e longa distância ou de fundo.

As modalidades oficiais de arremesso e lançamentos abrangem o arremesso de peso, e lançamentos de martelo, disco e dardo. Esses são realizados dentro de áreas limitadas.

As provas de salto dividem-se em provas de salto vertical e de salto horizontal. As provas de salto verticais implicam o salto em altura e o salto com vara. Já as provas de salto horizontal abrangem o salto em distância e o salto triplo.

O professor Sidnei de Parolis, do Projeto Atividade Esportiva e Física, oferecido pela secretaria de Esportes, ressalta que as aulas possuem inúmeros benefícios para a saúde, incluindo o alívio do estresse, além de melhorar a concentração, promover a circulação do sangue, reduzir os sintomas da ansiedade e melhorar a atividade cerebral. Os alunos são treinados, passando pela fase de iniciação até a e formação de equipes de competição.

Educador Físico

Professor Sidnei de Parolis é servidor público municipal, lotado na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer desde 1992.

O horário das aulas são segundas, quartas, sextas das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 e as terças e quintas das 09:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00.

As aulas são voltadas para crianças e adolescentes (07 a 19 anos).

Participe das aulas de Sidnei para uma maneira divertida e saudável de exercitar o corpo e a mente.

Os interessados é só procurar o professor nos horários da aula.

Mais informações: 3697-2082