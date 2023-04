Caldense tem compromisso marcado nas quartas de fina da Copa Loló de Futebol Society

Poços de Caldas, MG – Na próxima segunda-feira (24), no Parque Municipal Antônio Molinari, a equipe Veterana fará seu primeiro jogo na fase eliminatória da Copa Loló de Futebol Society. Válido pelas quartas de final, o confronto será às 19:00 contra os garotos do time Coopoços.

Na última segunda-feira (17), pela 11ª rodada, a Veterana enfrentou o Banda da Lata e venceu a partida aplicando uma goleada de 4 a 1 para fechar a primeira fase e conquistar a classificação na segunda posição da chave D, ficando atrás apenas da equipe Zico 10.

Para a fase eliminatória da competição, o treinador Felipe ressaltou o otimismo entre os atletas. “A expectativa é a melhor possível. Os meninos fizeram uma primeira fase boa, agora é encarar como outra competição e vamos em busca da classificação para a semifinal, mesmo sabendo da dificuldade que vamos encontrar, até porque nosso time é mais jovem. Apesar disso, o foco é sempre a classificação para que possamos representar a caldense como ela merece ser representada”, destacou o técnico. De acordo com o regulamento, os confrontos das quartas serão os seguintes:

19h00 – Coopoços x Veterana; 19h40 – Tigres x Primeiro Passo; 20h20 – FutPoços x Bate Bola e 21h00 – Zico 10 x Sest Senat

Caso a equipe da Veterana conquiste a vitória, enfrentará o vencedor da partida entre Zico 10 e Sest Senat, em partida que será realizada na próxima quinta-feira (27).