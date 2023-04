Foto dos leitores : esgoto está correndo a céu aberto no Jardim Country Club

Poços de Caldas, MG – No sábado, 22 de abril, moradores da Rua Antonio Augusto Legutk, número 100, localizado no bairro Jardim Country Club, estão enfrentando um problema desde a última terça-feira. Um grande volume de esgoto está escorrendo para dentro de um bueiro na rua.

A situação tem causado grande desconforto para os moradores, que têm que conviver com o mau cheiro e risco de doenças.

Diante disso, é fundamental que as autoridades competentes tomem medidas urgentes para resolver o problema e evitar danos maiores. Os moradores esperam que a situação seja resolvida o mais rápido possível, garantindo a saúde e a qualidade de vida do bairro.

Espera-se que medidas sejam tomadas para evitar que situações como essa se repitam no futuro. O cuidado com o meio ambiente e a saúde da população deve ser uma prioridade para as autoridades e para toda a sociedade.

O fato foi registrado pelo leitor Fábio Terra