GV terá hospital oncológico

O diretor-superintendente do Hospital do Câncer de Muriaé, Sérgio Henriques, esteve em Governador Valadares na semana passada para protocolar um projeto arquitetônico junto à Prefeitura e à Vigilância Sanitária (foto). O objetivo é implantar um hospital no município. O hospital vai contar com um centro avançado de oncologia, com aproximadamente 130 leitos, e será construído na área da Fazenda Aroeira, localizada na BR-259. A unidade de saúde será mantida pelo SUS, por doações de populares e também receberá recursos oriundos de emendas parlamentares. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Fundação retoma atendimento ao Ipsemg

Com o objetivo de ampliar os atendimentos e oferecer assistência integral e humanizada aos mais de dois mil beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais (Ipsemg), a Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo, credenciada pela Regional de Capelinha, no Jequitinhonha, retomou os atendimentos aos beneficiários do Ipsemg no dia 24 de abril. A Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo é de média complexidade e atua no oferecimento de serviços como obstetrícia, maternidade, internação e cirurgias, além de pronto atendimento e radiodiagnóstico. (Jornal Andradas Hoje – Andradas)

Projeto no Museu Calmon Barreto

O Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá recebeu a visita de 193 alunos da Escola Municipal Doutor Eduardo Montandon para a participação no projeto ‘Sarampo e suas estripulias’. Cachorro da raça dogue alemão (dinamarquês) que viveu em Araxá entre 1952 e 1966, Sarampo ficou conhecido nacionalmente por sua habilidade de fazer contas matemáticas, sendo considerado o cão mais inteligente do Brasil. Os objetivos do projeto foram de reviver momentos da vida do cão por meio de uma apresentação cênica e contar sua história às novas gerações. A encenação foi da professora Márcia Pires. (Jornal Correio de Araxá – Araxá)

Congonhas discute Comércio de Carne

A prefeitura de Congonhas promoveu o Iº Encontro Microrregional de Boas Práticas do Comércio de Carne – O varejo em uma nova era, segura e sustentável, garantindo a saúde pública. O evento foi direcionado aos empresários do comércio varejista de carnes da cidade e da microrregião de Saúde de Congonhas. O evento foi idealizado e fomentado pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS – por meio da Coordenação de Vigilância Sanitária, juntamente com as Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e a Superintendência de Desenvolvimento Econômico, com apoio da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Congonhas – Acisc. (Jornal Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Banco capta 102 mil quilos de alimentos

O Banco Municipal de Alimentos de Formiga fechou o primeiro trimestre de 2023 com 102.214 quilos de alimentos captados e doados, segundo informou a diretora de Segurança Alimentar, Adriana Oliveira. Os produtos foram doados a famílias em situação de vulnerabilidade social referenciadas nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) do Município, além de 40 entidades da rede socioassistencial e a diversos Bancos de Alimentos de cidades vizinhas, que fazem parte da Rede de Bancos de Alimentos das Regiões Centro-Oeste e Sul de Minas – Rede Barcos-MG. (Jornal O Pergaminho – Formiga)

Uberaba terá 2º Feirão de Empregos

Com a expectativa de ofertar duas mil vagas de trabalho, a 2ª edição do feirão de empregos “Uberaba Contrata +” já conta com 35 empresas cadastradas e 110 trabalhadores inscritos. O feirão está marcado para o dia 27 de maio. A iniciativa da Prefeitura de Uberaba promete conectar candidatos e empresas, alinhando às necessidades do mercado de trabalho. Na semana que passou, os representantes do Sine de Uberaba se reuniram e apresentaram o projeto aos apoiadores e empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg-MG) em Uberaba. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Venezuelana vai expor na Espanha

Uma jovem venezuelana, que vive em Ipatinga, terá uma de suas obras de arte exposta em Madri, na Espanha. Um desenho feito em sala de aula, durante a disciplina de Filosofia, sem a menor pretensão, garantirá para Samira Valentina Salazar Villarroel, de 19 anos, um passo importante na carreira: a visibilidade internacional. Quem vê os trabalhos da artista nem imagina que Samira não tinha o hábito de desenhar em seu país de origem. A paixão pelo desenho e a pintura foi descoberta no Brasil, onde ela vive há cinco anos. (Jornal Diário do Aço – Ipatinga)

