Cidep participa do Campeonato Brasileiros Loterias Caixa de Atletismo sub-20 e sub-17

Poços de Caldas, MG – Aconteceu na semana entre os dias 18 e 22 de abril de 2023 a 2ª edição do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo sub-17 e sub-20, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, com 269 atletas inscritos, sendo 121 atletas do sub-17 de 50 equipes e 173 atletas de 80 equipes do sub-20, dentre essas equipes estava o CIDEP, com 8 atletas, clube paralímpico poços-caldense, que trouxe para nossa cidade 14 medalhas no total, sendo 7 de ouro, 5 de prata e 2 de bronze. Conforme tabela. Garantindo 3º geral na categoria feminino sub-17.

Depoimentos

“Foi uma experiência muito boa e também diferente pra mim, pois foi minha primeira vez no atletismo e estou muito feliz por ter participado e mostrado meu potencial.” Diógenes Jesus Medina Sanchez, 14 anos.

“Nessa competição, as experiências que tive foram boas e bastante emocionantes. Tive momentos em de dar o meu melhor, mesmo que não tenha atingido minhas expectativas, acredito que me dedicarei para melhorar e que tive bons proveitos com minha participação no mundo do esporte paralímpico.” Mônica de Cássia Xavier, 17 anos.

“Ir em uma competição como essa é sempre um privilégio com tantos atletas tendo a oportunidade de me tornar melhor como atleta profissional e como pessoa é o que torna isso tão especial.” Eric Rezende da Cruz, 19 anos.

“Fiquei muito feliz, especificamente com o convite recebido pelo Prof. Eraldo, que sempre vem me dando oportunidades no segmento esportivo, goalball, e nessa competição especificamente do Atletismo. Minhas expectativas foram muito boas, muitos aprendizados adquiridos durante a competição e fora também, sempre contando com os apoios dos Professores e técnicos Mari, Robson e Bruno, através disso consegui conquistar a medalha de prata nos 100M e ouro nos 200M.” Leonardo Henrique Candido Avelino, 17 anos.

“Participei do campeonato brasileiro sub 17 e sub 20, pela 1ª vez e foi ótima a oportunidade de estar lá e aprender com outras pessoas mais experientes que eu. Foi a minha primeira competição desse ano e também minha primeira experiência de participar das provas de 100, 200 e 400 metros. Nas provas de 100 e 200 fiquei em 5º lugar e na de 400 metros ganhei a medalha de prata chegando em 2º. Foi muito bom rever os amigos de outras competições e também fazer novas amizades de atletas de todo o Brasil. Tenho tanto a agradecer ao CIDEP por essa oportunidade. E sei que cada dia vou me dedicar mais e mais e dar sempre o meu melhor, nas próximas competição que vierem. E também agradecer a comissão técnica do CIDEP que estava dando o suporte para nós atleta todos os momentos. Obrigada CIDEP por tudo, #somosCIDEP.” Geovanna Vitti, tenho 13 anos.

“Essa competição me mostrou que eu posso conquistar tudo que eu quero e almejo na minha vida de atleta. Para isso preciso melhorar e me dedicar cada dia mais nos treinos, para alcançar meus objetivos e bater minhas marcas pessoais.” Jennifer Revoredo, 16 anos.

“A competição para min foi muito boa com hospedagem muito boa. Aprendi muitas coisas em questão ao atletismo, por ser a minha 1ª participação nessas competições, e ja superou minhas expectativas. Agradeço por terem me convocado para a competição e mostrar meu trabalho de atleta do dia a dia, onde me dedico nos treinos para chegar na condição que estou hoje. O Máximo da competição para mim, foi ouvir na cerimônia de premiação dos 200m que estabeleci o novo recorde da prova. Agradeço ao CIDEP por acreditar no meu potencial.” Bryan Robert, 14 anos

Técnicos

“Tive minha primeira participação no campeonato brasileiro sub-17 e sub-20, já tive algumas experiências com o meeting e Paralimpíadas escolares, mas nada com o nível técnico tão elevado como essa competição. No entanto, conseguimos medalhar em praticamente todas as provas, e também conseguimos terceiro lugar na colocação geral dentro da categoria sub-17 feminino, o que me faz ter certeza de que estamos trabalhando e caminhando da maneira certa com os nossos alunos/atletas.” Mariana Helena Anacleto, professora do CIDEP.

“Ser Guia de atletas como baixa visão ou cego é uma sensação sem igual na minha vida profissional, fiquei muito contente em estar presente nessa competição. Sou muito grato toda a equipe por tudo por proporcionar esse momento especial na vida profissional e pessoal. Temos muitas coisas a melhorar, mas nesta competição tive a afirmação que estamos no caminho certo.” Robson Alvarenga, atleta guia e professor do CIDEP.

“A participação dos CIDEP no Campeonato Brasileiro loterias caixas sub 17 sub 20 foi muito importante porque marcou uma era onde o clube passa por uma renovação de atletas que estão vindo da base. Esses atletas ja estão mostrando resultados efetivos dentro de pista e de campo, uma vez que eles colocam em prática o que vem sendo treinado e o quanto que eles estão se dedicando para isso, os resultados aparecem. Foi importante o que aconteceu nessa competição, o resultado veio e é muito gratificante ver esses atletas atingirem marcas tão boas, e temos que continuar treinando ainda mais porque logo ter competição escolar, de nível estadual e nacional, competições adultas para que eles possam evoluir cada vez mais e obterem marcar ainda melhores.” Bruno Santos Pereira, técnico e coordenador técnico do CIDEP