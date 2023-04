Servidores municipais discutem novamente Acordo Coletivo 2023-2024

Poços de Caldas, MG – Trabalhadores da prefeitura estão convocados para assembleia geral ordinária realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – Sindserv, que será realizada às 11 horas desta terça-feira (25) no auditório da Urca. Na ocasião, haverá prestação de contas do Sindserv referente ao exercício de 2022 e servidores terão acesso às respostas da administração sobre o Acordo Coletivo 2023/2024. Em seguida, haverá nova votação da pauta.

Para poder garantir o direito de participação na assembleia, todos os servidores presentes terão ponto abonado a partir das 10h. Para a presidente do Sindserv Marieta Carneiro, os servidores devem participar do encontro para discutir e votar o acordo porque é essencial para garantir que as decisões tomadas sejam representativas dos interesses e necessidades dos trabalhadores.

“A assembleia é um espaço democrático no qual os servidores podem discutir e debater, expressar suas opiniões e votar em decisões importantes que afetam suas condições de trabalho. Através da participação na assembleia, os servidores têm a oportunidade de se informar sobre as cláusulas do acordo coletivo, bem como sobre as negociações que ocorreram para chegar a ele”, explica.

Negociação

Marieta conta que a prefeitura se mantém irredutível em relação às propostas já negadas. Enquanto servidores almejam reajuste salarial de 16,52%, a administração oferece contrapartida de 7,79%. Se por um lado servidores pedem R$ 950 de vale alimentação, a prefeitura está disposta a conceder até R$ 650.

“A prefeitura não renegociou nenhuma cláusula. Nós pedimos que todas as cláusulas de reajuste financeiro retroajam a março, que é a data-base, mas a prefeitura vai conceder a partir de abril, diz”.Marieta lembra avanços com a concessão de licença para pais de crianças com deficiência, especialmente autismo;além da gratificação para servidores do DMAE que trabalham com corte de fornecimento de água.

Piso do Magistério

A presidenta do Sindserv enfatiza que não houve respostas da prefeitura com relação ao piso nacional do Magistério. Os novos rumos dessa pauta também serão discutidos em assembleia.

Prestação de contas

O Sindserv fará apresentação das finanças de 2022 e prestará contas de como a contribuição sindical vem sendo investida. Basicamente, com pagamento de funcionários, assessoria jurídica, manutenção e conservação predial, além de investimentos em cursos para servidores, festas e demais benefícios concedidos aos sindicalizados.