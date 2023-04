Sub-11 do futsal da Caldense estreou com dois jogos pela LIDARP

Poços de Caldas, MG – No último sábado (22) a equipe Sub-11 da Caldense viajou para Santa Rita de Caldas para fazer seus dois primeiros jogos válidos pela LIDARP (Liga Desportiva do Alto do Rio Pardo).

Às 9h a Caldense abriu o dia de jogos enfrentando a equipe de Santa Rita de Caldas. Para começar com o pé direito, a equipe da Veterana mostrou ótimo desempenho dentro de quadra e venceu o primeiro jogo pelo placar de 7 a 2. No segundo confronto do dia, que foi realizado às 13h, a Caldense enfrentou o Pouso Alegre. A vitória ficou com a equipe pouso-alegrense, que venceu pelo placar de 8 a 1.

“A expectativa por parte dos meninos era grande, principalmente por ser uma competição nova para eles. Se comportaram bem durante as duas partidas e pegamos duas equipes bem qualificadas. Vencemos a primeira partida e, infelizmente, na segunda a vitória não veio, mas estamos no caminho”, disse Guilherme, técnico do Sub-11, exaltando a postura dos garotos na estreia.

Com os gols marcados pelos dois jogos a lista de artilheiros pela Caldense, na primeira rodada, é a seguinte: Lucca Justino lidera com quatro gols marcados, seguido pelos companheiros Cauã Ribeiro e Felipe Braga, ambos com dois gols.

Resultados

Mais um final de semana de muitos jogos pela Lidarp. Foram disputadas as modalidades de futsal e handebol. Confira os resultados: Handebol Adulto Masculino (Sede: Poços de Caldas) – Poços de Caldas 18×14 Guaranésia, Caldense 33×23 Botelhos, Poços de Caldas 21×17 Campestre. e Juruaia 21×19 Nova Resende.

Futsal masculino sub-11 (sex: Santa Rita de Caldas): Santa Rita de Caldas 3×7 Caldense, Andradas 0x13 Pouso Alegre, Bandeira do Sul 4×3 Poços/Primeiro Passo, Botelhos 5×1 Campestre, Caldense 1×8 Pouso Alegre, Andradas 4×2 Campestre, Bandeira do Sul 9×2 Botelhos e Santa Rita de Caldas 2×3 Poços/Arena Primeiro Passo.

(Sede:Paraguaçú): Paraguaçú 2×3 Poço Fundo, Muzambinho 2×2 Serrania, Cabo Verde 2×4 Juruaia, Carmo do Rio Claro3x4 Juruaia, Cabo Verde 0x12 Muzambinho, Paraguaçú 0x3 Serrania.

(Sede: Guaranésia): Guaranésia 4×2 Itaú de Minas, Alpinópolis 1×3 São Sebastião do Paraíso, CPN/Passos 7×2 Nova Resende, Guaranésia 3×0 Alpinópolis,CPN/Passos 6×0 Itaú de Minas e Piumhi 4×1 São Sebastião do Paraíso.