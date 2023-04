Equipe Ciclo Sport de Poços de Caldas se destaca em diversas competições

Poços de Caldas, MG – A equipe Ciclo Sport Poços de Caldas tem tido excelentes resultados em diversas competições. Desde a prova da Comarca em Martinho Prado, passando pela Copa São Paulo, onde conquistaram podium e vitória na categoria sub-30, até o GP Tiradentes em Campinas, onde enfrentaram um circuito complicado e ventoso, a equipe vem mostrando seu potencial. Luis Paulo Santos (Buraco) foi o vice-campeão da prova na categoria 40+. Já no dia 23, os atletas estiveram em São Pedro e mais uma vez fizeram bonito, com destaque para Bruno Fernandes da Silva, que venceu a primeira etapa e segue líder do campeonato, além dos atletas Edson Francisco Bruno e Carlos Roberto Moraes, que ficaram em 4º e 5º lugar, respectivamente, nas categorias Master 50+ e Master 60+.

A equipe está muito feliz com o desempenho de cada um dos atletas, que têm dado o máximo de si e representado muito bem a cidade. O próximo desafio será o GP Airton Senna, que será realizado em Indaiatuba no dia 1º de maio, seguido pela terceira etapa da Copa São Paulo, que acontecerá na cidade de Bauru no dia 14, e depois na cidade de Iracemápolis no dia 28. Será um mês com muitas provas e a equipe está pronta para levar o nome de Poços de Caldas com orgulho. A diretora da equipe, Débora Denise de Jesus, agradece à Secretaria Municipal de Esportes pelo apoio dado e ao Jornal da Mantiqueira que sempre está com a equipe.