Bicicross Poços Clube se destaca na segunda etapa do Paulista de BMX

Poços de Caldas, MG – No último final de semana, a Pista de Bicicross Luiz Cláudio Katayama, em Indaiatuba, recebeu a segunda etapa do Campeonato Paulista de BMX, evento que contou com a participação de mais de 430 atletas de São Paulo e outros estados. A primeira etapa do campeonato foi realizada em 19 de março em Paulínia, com 422 atletas competindo em 71 baterias por 43 títulos.

A equipe do Bicicross Poços Clube, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, representou Poços de Caldas, MG, na competiçã o e obteve ótimos resultados. Entre os destaques da equipe, estão Gabriel Correa, que conquistou o segundo lugar na categoria boys 14 anos, e Gether Azarias, que ficou em primeiro lugar na categoria men 25/29 anos. Além disso, a equipe conseguiu resultados expressivos em outras categorias, como a conquista do primeiro lugar por Tiago Reis na categoria novatos 7/8 anos e a vitória de Junia Coutinho na categoria women 17/24 anos.

A competição foi marcada pela grande disputa entre os atletas, que mostraram muita habilidade e técnica na pista. Outros atletas da equipe do Bicicross Poços Clube também obtiveram excelentes resultados, como Eduardo Fernandes, que ficou em quarto lugar na categoria 17 expert, e Franklim Vitor, que conquistou o primeiro lugar na categoria Elite.

PILOTOS DE POÇOS

Rafael Alves boys 14 anos 5 lugar.

Gabriel Correa boys 14 anos 2 lugar

Guilherme Correa boys 9 anos 3 lugar

Vítor Lima boys 10 anos 8 lugar

Enrico Frazao Boys 12 anos 4 lugar

Pedro Barros Boys 12 anos 6 lugar

Augusto Brandão boys 13 anos 3 lugar

Miguel Lemos Novatos 7/8 13 lugar

Matheus Mathias novatos 7/8 2 lugar

Mateus lobo novatos 7/8 3 lugar

Tiago Reis novatos 7/8 1 lugar.

Paulo novatos 15/16 2 lugar

Gether Azarias Men 25/29 1 lugar

Nicolas Ferreira novatos 11/12 5 lugar.

Brenon Fernandes Men 25/29 3 lugar

Eduardo Fernandes 17 expert 4 lugar

Junia Coutinho Womem 17/24 1 lugar

Rafael Coutinho MTB 5 lugar

Lavínia Coutinho Girls 9/10 5 lugar

Eduardo Henrique MTB 8 lugar

Pietro Meneghini Elite 3 lugar

Franklim Vitor Elite 1 lugar

Pietro Reis boys 16 anos 11 colocado

Gabriela Camargo Girls 11/12 anos 6 lugar

Sergio Raimundo Boys 15 anos 8 lugar

Felipe Saqueli 12 colocado

Roberto Martins cruser 17/29 3 lugar

Raphael Alves Silva, de Poços de Caldas,disputará a Copa Sul-Americana e

Latinoamericana PKS de BMX em Indaiatuba

Poços de Caldas, MG – Neste final de semana, nos dias 29 e 30 de abril de 2023, a cidade de Indaiatuba será palco da Copa Sul-Americana e Latinoamericana PKS de BMX. Este evento contará com a participação de atletas de diferentes países, incluindo representantes do Brasil, entre os quais está o piloto Raphael Alves Silva, de Poços de Caldas.

Raphael já é um destaque neste esporte em sua categoria há algum tempo, e agora terá a oportunidade de representar a nossa cidade e o nosso país em um evento de grande importância. Todos estamos na torcida para que ele possa fazer o seu melhor desempenho e conquistar uma posição de destaque na competição.

O atleta agradece os patrocinadores e apoiadores, incluindo a Néctar, Fluido MTB, 3D Móveis Planejados, Academia LABFIT, Podium, Clínica Reability, Hotel Village Inn, TV Poços, Secretaria de Esportes de Poços de Caldas e Campinas Diesel. Sem o apoio deles, não seria possível que Raphael pudesse participar deste evento tão importante e representar nossa cidade e nosso país.