JF 14,95% para a educação

A Câmara Municipal de Juiz de Fora (foto) aprovou a autorização que concede reajuste salarial aos servidores da educação básica do magistério municipal, conforme a Lei Federal n.º 11.738/2008, a Lei do Piso Salarial de Professores. O reajuste ficou definido em 14,95% para professor, coordenador pedagógico e secretário escolar. Segundo Maria Lúcia Lacerda, coordenadora do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora (Sinpro-JF), a decisão representa muito para os servidores da educação do município. “Nossa categoria, que sempre foi historicamente desvalorizada, conquistou um ganho real inédito”, comentou. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Palácio dos Cristais será sede da Câmara

Em visita realizada ao Palácio dos Cristais, a atual Mesa Diretora da Câmara Municipal de Patos de Minas, presidida pelo vereador Gladston Gabriel da Silva, apresentou aos demais vereadores e à imprensa local as instalações do imóvel que abrigará a nova sede do Poder Legislativo Municipal. Localizado no centro da cidade e tombado pela prefeitura por sua importância cultural, o Palácio dos Cristais passará por adequações para receber toda a estrutura administrativa e legislativa da Câmara Municipal. Inicialmente o Palácio passará por uma readequação para acomodar servidores e vereadores. O local também contará com um Memorial para valorização da história do prédio e do Município. (Folha Patense)

OAB tem Salas Inteligentes

Rumo à modernidade e otimização dos serviços prestados à advocacia, a OAB-MG, por meio da Diretoria de Apoio às Subseções, deu início à implementação do projeto das Salas Inteligentes. As instalações e os atendimentos oferecidos prometem revolucionar como os serviços jurídicos serão prestados, de maneira mais eficiente. As Salas Inteligentes vão ser disponibilizadas em fóruns e delegacias e, o funcionamento das mesmas, irão acontecer de maneira remota, totalmente automatizada, reduzindo as despesas para manutenção das unidades da OAB. Até o momento, duas Salas Inteligentes foram implementadas em Minas, nos municípios de Formiga e Varginha. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Mesa Brasil doa sucos em Araxá

O trabalho de instituições sem fins lucrativos é financiado e se torna possível por meio da doação e parceria de empresas parceiras. Com esse objetivo, a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) tem um cadastro no Programa Nacional Sesc Mesa Brasil para a doação de alimentos essenciais para as atividades da associação. As doações de alimentos proporcionadas pela empresa tornam possíveis as confecções e/ou complementação das cestas básicas destinadas aos assistidos e também são utilizadas para proporcionar um lanche aos assistidos durante as atividades que acontecem na instituição. (Jornal Correio de Araxá – Araxá)

Caratinga tem seminário de defesa

O Esporte Clube Caratinga sediará no dia 6 de maio, às 15 horas, o “I Seminário de Defesa Pessoal para Mulheres”. Segundo o professor jiu-jítsu, Igor Frederico, a ideia surgiu devido à alta estatística sobre violência doméstica contra as mulheres. Conforme o professor, “o seminário tem o intuito de dar maior segurança para as mulheres quando se trata de agressividade, que acontece tanto dentro da sua residência, na rua, ou até mesmo no ponto de ônibus. E no seminário serão repassadas técnicas que possam ajudar as mulheres se defenderem independentemente do tamanho do agressor ou de sua massa corpórea”. (Jornal Diário de Caratinga – Caratinga)

Prefeitura quer vender terrenos

A Prefeitura de Formiga quer vender terrenos vagos do Município para investir em obras, como a reforma do Centro Comunitário de Baiões; infraestrutura, pavimentação e construção de uma estrutura para abrigar atendimentos médicos no Balneário Furnastur e Pontevila, além de uma praça com acesso público ao Lago de Furnas. Os terrenos que serão alienados ficam na Fazenda Ponte Alta; Residencial Quintas Ouro Negro; Balneário Furnastur; Loteamento “Las Brisas II”; Distrito Turístico Pontevila e comunidade de Baiões. O projeto entrará em tramitação na Câmara na próxima reunião ordinária da Casa e será analisado pelas comissões internas antes de ir a plenário para votação. (Jornal O Pergaminho – Formiga)

Trabalhador” terá festa em Santa Vitória

A Prefeitura de Santa Vitória está preparando a “Festa do Trabalhador” um evento voltado ao trabalhador visando promover a prática esportiva e cultural com dois dias de evento. As comemorações começam no domingo, dia 30 de abril, com a realização do ‘Torneio 1º de Maio em homenagem ao trabalhador’, que acontecerá a partir das 12 horas no Estádio José Franco de Gouveia,, com a realização da Liga Esportiva de Santa Vitória, LESV, com o apoio da Prefeitura de Santa Vitória, secretaria de Esporte e Lazer e Câmara Municipal. O evento é uma excelente oportunidade para os moradores da cidade e visitantes celebrarem o dia do trabalhador em grande estilo. (Jornal Gazeta do Pontal – Ituiutaba)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br