Marcella Uchoa e Vermelho dão show em etapa do Paulista de Parapente

Poços de Caldas, MG – Marcella Uchoa e Cristiano Vermelho, dois pilotos de Poços de Caldas que fazem parte do projeto Parapente Poços, brilharam na 1ª etapa do Campeonato Paulista de Parapente 2023, que aconteceu no Pico do Gavião, em Andradas, de 21 a 23 de abril. Eles confirmaram estar entre os melhores do mundo no esporte. A competição teve três dias de eventos, e ambos trouxeram grandes resultados para a cidade. Cristiano venceu a primeira competição na sexta-feira, e Marcella venceu as corridas de sábado e domingo, tornando-se a campeã na categoria feminina. Cristiano sagrou-se vice-campeão.

Marcella e Cristiano têm orgulho de fazer parte do “Projeto Parapente Poços”, um programa de incentivo ao esporte apoiado pela prefeitura municipal de Poços de Caldas e pela Recapoços. O Campeonato Paulista tem três etapas, sendo a segunda em São Sebastião da Bela Vista, em agosto, e a última de volta em Andradas. Marcella participará do Campeonato Mundial de Parapente, na França, de 18 a 28 de maio, onde representou não só o Brasil, mas também Poços de Caldas. “Sem dúvida um resultado que deixa a gente muito feliz, principalmente agora que estamos começando no projeto Parapente Poços e o orgulho de representar bem a cidade é imenso!, destacou Marcella.

Agora a expectativa é para a disputa do Mundial. “Dia 18 de maio embarco para a França num desafio grande que vou ter pela frente, mas a expectativa é grande. “Serão dez dias de provas nos Alpes, uma condição bem diferente do que a gente tá acostumado, então vamos ver como vai ser. De qualquer forma vai ser um campeonato que eu vou aprender muito por ser tão diferente do que estou acostumada, mas a oportunidade de estar voando com os melhores do mundo é sempre um aprendizado muito grande”, dsse Marcella.

Cristiano, que é o atual presidente do clube, está negociando com as partes relevantes para resolver a situação do centro de treinamento do clube. A rampa está atualmente passando por reformas, e isso tem sido um desafio para os atletas, que costumavam treinar lá facilmente devido à sua acessibilidade a partir do centro da cidade. Eles esperam que a rampa seja aberta em breve, para que possam continuar seu treinamento. Cristiano está otimista de que, em cerca de um mês, a rampa estará aberta para voos solo. O clube ainda negocia a possibilidade de retomar as atividades para quem atua no esporte.

“O resultado foi bom, poderia ter sido um pouquinho melhor, mas estou feliz, principalmente pelo desempenho da Marcela que venceu duas provas que é uma coisa muito difícil. Ela está buscando isso faz muitos anos e agora conseguiu chegar nesse resultado de forma espetacular. Não foi uma coisa por acaso, não foi sorte, foi competência mesmo”, destacou Vermelho

Além das demais etapas do Paulista, Vermelho terá várias competições pela frente. “Vem aí o Brasileiro em Araxá e vou com um parapente um pouco melhor.. Em 2025 teremos o Pan Americano aqui em Andradas e também o mundial em Andradas no Pico do Gavião, então temos tempo para trabalhar”, disse Vermelho.

Marcella e Cristiano enfatizaram a importância dos incentivos esportivos, pois dão aos atletas o apoio financeiro para competir em pé de igualdade e alcançar seus objetivos. Cristiano está ansioso por projetos futuros, como o Pan Americano em Andradas em 2024 e o Mundial em 2025, e espera chegar à equipe.

