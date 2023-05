Colégio Batista Mineiro de Poços de Caldas participa da 18º edição da Flipoços

Poços de Caldas, MG – Apoiar e participar do Festival Literário Internacional do Livro de Poços de Caldas é poder estar mais perto das famílias e dos moradores da cidade para conversar e mostrar o trabalho de respeito e seriedade que o Colégio Batista Mineiro tem desenvolvido na educação há 105 anos. A Flipoços 2023 acontece de 03 a 07 de maio, no Espaço Cultural da Urca (Praça Getúlio Vargas, Centro).

No estande do Colégio Batista Mineiro – Unidade Poços de Caldas, as famílias têm a oportunidade de conhecer mais sobre a instituição, o programa pedagógico ofertado, como os ensinamentos de valores e virtudes da fé cristã e dos estudos científicos, auxiliando assim na formação dos estudantes em sua integralidade, ou seja, o desenvolvimento corporal, cognitivo, socioemocional e espiritual.

A diretora da unidade Poços de Caldas, Luciana Pegnolate Gonçalves, recebeu convite para apresentar o colégio ao público do festival. “O Colégio Batista Mineiro chega com a tradição de mais de 100 anos promovendo educação de excelência e com propósito de vida, ensinando virtudes e valores, desse modo contribuindo para transformar o dia a dia dos estudantes. Poços de Caldas recebe uma escola inovadora, que investe em tecnologia e na capacitação continuada do corpo docente”, afirma Luciana.

Ainda de acordo com ela, a instituição de ensino oferece o programa bilingue a partir do maternal 3 até o fundamental 2. “O Batista foi pioneiro no ensino bilingue, e passar o aprendizado da língua inglesa ao estudante é fazer com que ele esteja preparado para as demandas deste tempo, com a habilidade de comunicação nos dois idiomas. O estudante pode compreender e ser compreendido em qualquer ambiente em que a língua inglesa seja necessária”, conta.

Na noite de premiação do concurso estudantil da Flipoços, os estudantes da educação infantil apresentarão uma canção em inglês demonstrando os aprendizados dentro do programa bilingue.

O colégio chega à Poços de Caldas com a missão de ofertar o ensino integral, que já é referência no estado mineiro e no país. No momento, a unidade Poços de Caldas está atendendo à Educação Infantil e se preparando para receber aos estudantes dos demais segmentos.

Toda a comunidade está convidada a fazer uma visita guiada ao colégio para conhecer de perto a infraestrutura inovadora e moderna do Colégio Batista Mineiro, preparada para que o estudante vivencie o aprendizado, sem falar no acolhimento e na parceria com a família, aspectos importantes para este tempo.

Colégio Batista Mineiro – Unidade Poços de Caldas

A instituição é a 17ª unidade da Rede Batista de Educação, e seu projeto pedagógico tem como base o Programa de Formação Socioemocional Bene, que alia habilidades socioemocionais ao desenvolvimento de valores éticos e morais. A unidade conta com salas de aula amplas e modernas equipadas com lousa digital, além de biblioteca, laboratórios de química/física e robótica, cantina, cozinha experimental, um agradável espaço de convivência com mesas de jogos, um parquinho diferenciado, auditório e um amplo ginásio de esportes.

SERVIÇO:

Colégio Batista Mineiro:

Participaçao na 18º edição da Flipoços 2023

Data: 03 a 07 de maio (quarta a domingo)

Local: Espaço Cultural da Urca (Praça Getúlio Vargas, Centro)