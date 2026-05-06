21:41 - Quarta-Feira, 06 de Maio de 2026

-

21:41 - Quarta-Feira, 06 de Maio de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-projeto-de-educacao-integral-valoriza-saberes-comunitarios-e-fortalece-convivencia-na-escola-municipal-carmelia-de-castro-06-05-26

Projeto de educação integral valoriza saberes comunitários e fortalece convivência na Escola Municipal Carmélia de Castro

Data da Publicação:

06/05/2026

Poços de Caldas, MG – A Escola Municipal Professora Carmélia de Castro, na Fazenda Souza Lima, por meio do Período Integral, desenvolveu a atividade “Saberes, Culturas e Territórios: aprendendo sobre respeito e diversidade”, com o objetivo de promover reflexões importantes sobre identidade, cultura e convivência, dentro do projeto desenvolvido por toda a Educação Integral da Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas.
A proposta partiu do reconhecimento de que cada pessoa carrega uma história única, construída a partir de saberes familiares, costumes, músicas, brincadeiras e modos de viver que são transmitidos de geração em geração. Nesse contexto, os estudantes foram convidados a valorizar suas próprias vivências e também a conhecer e respeitar as diferenças presentes no coletivo. “Os estudantes foram convidados a reconhecer suas próprias histórias, valorizando os saberes que vêm de suas famílias e comunidades”, ressalta a professora de referência, Milena Mara Pereira.
As atividades destacaram a riqueza cultural do Brasil, evidenciando as contribuições dos povos originários, africanos, europeus, entre outros, que ajudaram a formar a identidade do nosso país. Foram abordados saberes relacionados ao cuidado com a natureza, às formas de convivência em comunidade, às expressões artísticas e às tradições culturais.
Outro ponto central foi a compreensão do conceito de território, entendido não apenas como um espaço geográfico, mas como um lugar de pertencimento, memória e construção de identidade. Os estudantes refletiram sobre os espaços que ocupam e o significado desses locais em suas vidas.
A atividade também reforçou a importância de uma educação antirracista, baseada no respeito às diferenças e na valorização de todas as culturas. Por meio de diálogos, trocas de experiências e práticas coletivas, os alunos foram incentivados a desenvolver atitudes de empatia, escuta e valorização do outro.
“Com essa iniciativa, a escola caminha na formação integral dos estudantes, contribuindo para a construção de um ambiente mais justo, acolhedor e respeitoso, onde todos os saberes são reconhecidos e valorizados”, destaca a diretora da E.M. Carmélia de Castro, Renata Morais Pacheco Marcondes.

Leia Também

foto-seminario-sobre-a-luta-antimanicomial-acontece-dia-21-de-maio-na-urca-06-05-26

Seminário sobre a Luta Antimanicomial acontece dia 21 de maio na URCA

06/05/2026

Poços de Caldas, MG – Com o tema “Somos diferentes, somos muitos, mas todos cabem no mundo!”, a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde

foto-samuzinho-capacita-mais-de-500-criancas-na-zona-rural-e-avanca-para-a-zona-urbana-06-05-26

Samuzinho capacita mais de 500 crianças na zona rural e avança para a zona urbana

06/05/2026

Poços de Caldas, MG – O Projeto Samuzinho teve início em Poços de Caldas no dia 10 de março deste ano. A iniciativa é da Prefeitura Municipal, por meio da

foto-unimed-pocos-de-caldas-conquista-1o-lugar-nacional-em-desempenho-de-vendas-no-dia-imperdivel-unimed-06-05-26

Unimed Poços de Caldas conquista 1º lugar nacional em desempenho de vendas no Dia Imperdível Unimed

06/05/2026

Poços de Caldas, MG – A Unimed Poços de Caldas alcançou um importante reconhecimento nacional ao conquistar o 1º lugar entre as Unimeds de médio porte de todo o país

foto-secretario-destaca-avanco-das-obras-do-cetas-e-detalha-intervencoes-em-mobilidade-e-esporte-06-05-26

Secretário destaca avanço das obras do CETAS e detalha intervenções em mobilidade e esporte

06/05/2026

Poços de Caldas, MG – O secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Paulo Henrique Gonçalves Ribeiro, detalhou em entrevista ao Mantiqueira o andamento de importantes obras em execução no

foto-pocos-participa-de-encontro-estadual-sobre-inovacao-e-destaca-combate-a-burocracia-na-gestao-publica-06-05-26

Poços participa de encontro estadual sobre inovação e destaca combate à burocracia na gestão pública

06/05/2026

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas marcou presença, na última segunda-feira (4), em Belo Horizonte, na 3ª edição do Inova Municípios, iniciativa do Governo de

foto-trofeu-adhemar-ferreira-silva-06-05-2026

Atletas de Poços de Caldas brilham no Troféu Adhemar Ferreira da Silva em Bragança Paulista

06/05/2026

Poços de Caldas, MG – Os atletas do Projeto Atletismo Poços de Caldas conquistaram resultados expressivos no tradicional Troféu Adhemar Ferreira da Silva, realizado entre os dias 24 e 26

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco