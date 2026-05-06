Projeto de educação integral valoriza saberes comunitários e fortalece convivência na Escola Municipal Carmélia de Castro

Poços de Caldas, MG – A Escola Municipal Professora Carmélia de Castro, na Fazenda Souza Lima, por meio do Período Integral, desenvolveu a atividade “Saberes, Culturas e Territórios: aprendendo sobre respeito e diversidade”, com o objetivo de promover reflexões importantes sobre identidade, cultura e convivência, dentro do projeto desenvolvido por toda a Educação Integral da Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas.

A proposta partiu do reconhecimento de que cada pessoa carrega uma história única, construída a partir de saberes familiares, costumes, músicas, brincadeiras e modos de viver que são transmitidos de geração em geração. Nesse contexto, os estudantes foram convidados a valorizar suas próprias vivências e também a conhecer e respeitar as diferenças presentes no coletivo. “Os estudantes foram convidados a reconhecer suas próprias histórias, valorizando os saberes que vêm de suas famílias e comunidades”, ressalta a professora de referência, Milena Mara Pereira.

As atividades destacaram a riqueza cultural do Brasil, evidenciando as contribuições dos povos originários, africanos, europeus, entre outros, que ajudaram a formar a identidade do nosso país. Foram abordados saberes relacionados ao cuidado com a natureza, às formas de convivência em comunidade, às expressões artísticas e às tradições culturais.

Outro ponto central foi a compreensão do conceito de território, entendido não apenas como um espaço geográfico, mas como um lugar de pertencimento, memória e construção de identidade. Os estudantes refletiram sobre os espaços que ocupam e o significado desses locais em suas vidas.

A atividade também reforçou a importância de uma educação antirracista, baseada no respeito às diferenças e na valorização de todas as culturas. Por meio de diálogos, trocas de experiências e práticas coletivas, os alunos foram incentivados a desenvolver atitudes de empatia, escuta e valorização do outro.

“Com essa iniciativa, a escola caminha na formação integral dos estudantes, contribuindo para a construção de um ambiente mais justo, acolhedor e respeitoso, onde todos os saberes são reconhecidos e valorizados”, destaca a diretora da E.M. Carmélia de Castro, Renata Morais Pacheco Marcondes.