Fabrício Moreira, Sheik Nasser e Paulão Rezende são recebidos pelo prefeito

Poços de Caldas, MG – Na semana passada, Fabrício Moreira, Sheik Nasser e Paulão Rezende tiveram uma agenda lotada ao visitarem Poços de Caldas. O Sheik Nasser, do Catar, se juntou ao Mestre Fabrício Moreira, líder da equipe Visão, Paulão Rezende, e Alexandre, faixa preta, para um café da manhã com pão quentinho e queijo em um fogão rústico a lenha na Fazendinha.

Depois, fizeram um tour pelo monumento ao Cristo, o que mais uma vez deixou todos admirados. Eles também aceitaram um convite do nosso amigo, Alef, que administra o restaurante Rioshi e que é um de seus proprietários. “Somos gratos pela parceria e pelo tempo maravilhoso que passaram no restaurante”, destacou Paulão Rezende

O ponto alto da visita foi uma reunião com o Prefeito, Sérgio, onde discutiram muitos temas promissores para a nossa cidade. O encontro ficou ainda mais proveitoso com a presença de Tio Júlio e do vereador Paulista. “Gostaríamos de expressar nossa gratidão pelo constante apoio e disposição do prefeito em ouvir”, finalizou Paulão.